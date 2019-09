Hahn-Lehmden Die erste Schülermannschaft des Schützenvereins Hahn hat in München bei den Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr-Dreistellungskampf die Silbermedaille gewonnen. Mit einem „Spitzenergebnis von 1773 Ringen“, so Vereinspräsident Axel Wilken, holten Antonia Krüger, Lea Meuschel und Emma Peters die Vizemeisterschaft.

Bei einem Empfang in der Schützenhalle des SV Hahn wurden die Meisterschützinnen von Rastedes Bürgermeister Dieter von Essen geehrt. Er lobte die seit Jahrzehnten auf hohem Niveau kontinuierliche Jugendarbeit, die nun mit der Silbermedaille für die erfolgreiche Mädchenmannschaft in München belohnt wurde. Neben Glückwünschen an die Vizemeisterinnen bedankte sich von Essen bei den Jugendleitern Horst Ficken und Günter Diers für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.

Die Vizepräsidentin des Oldenburger Schützenbundes, Marion Siemer, gratulierte den Vizemeisterinnen zu den hervorragenden Ergebnissen. In der Mannschaft schossen Lea Meuschel mit 587, Emma Peters mit 584 und Antonia Krüger mit 582 Ringen. Marion Siemer hob auch die hervorragende Leistung der zweiten Schülermannschaft hervor. Die Mannschaft mit Julia Haß, Ronja Kölling und Lisa Nell Pohler errangen mit 1727 Ringen den neunten Platz.

Auch die Ergebnisse von Wilko Merkel in der Jugendklasse, er belegte jeweils den 17. Rang im Luftgewehr-Dreistellungskampf und im Kleinkaliber-Dreistellungskampf, würdigte die Vizepräsidentin bei dem Empfang, berichtet Vereinspräsident Wilken.