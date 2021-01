TV-Krimi: Wenn das eigene Heim zum Tatort wird

Loy Eigentlich lebt Iris Schäfer mit ihren beiden Töchtern und ihrem Lebensgefährten in ihrem Haus in Loy. Nicht so im März vergangenen Jahres. Da teilte sich die 48-Jährige ihr Heim etwa rund 40 weiteren Personen. Darunter auch Schauspieler Bjarne Mädel, der mit seinem Team Szenen für den Film „Sörensen hat Angst“ in dem alten Bauernhaus drehte.

Am Mittwochabend feierte der Film seine TV-Premiere und ist zudem in der ARD-Mediathek abrufbar. Iris Schäfer hat ihn natürlich geschaut. „Ich fand ihn tatsächlich total gut“, sagt sie. Es sei spannend gewesen das Ergebnis zu sehen. Während der Arbeiten hätten sie zwar zuschauen dürfen, die Bilder aber nur durch die Kamera oder auf den Monitoren am Set gesehen und die Arbeiten beobachtet. „Es ist dann am Ende insofern anders, als das man die Geschichte endlich versteht, wir haben ja vorher nur Ausschnitte gesehen.“

Zwölfeinhalb Minuten

Vier ganze Tage haben die Dreharbeiten seinerzeit gedauert. Was davon geblieben ist? „Zwölfeinhalb Minuten – wir haben die Zeit gestoppt“, sagt die zweifache Mutter. Dass von den vier Tagen nur knapp über zehn Minuten im Film sind, liege vor allem daran, dass die einzelnen Szenen aus unterschiedlichen Blickwinkeln gedreht wurden. „Die haben ja Stunden für eine Szene gebraucht“, erinnert Iris Schäfer sich. Sie hatte jedoch damit gerechnet, dass am Ende noch weniger von ihrem Haus im Film landet.

Und wie war es das eigene Haus in einem Fernsehfilm als Kulisse zu sehen? „Eigentlich hat es sich ganz gut angefühlt.“ Ein bisschen abgewandelt sei es gewesen, viel umgeräumt wurde aber nicht. „Ein bisschen kühler, ein bisschen trister als sonst – gerade das Kinderzimmer“, sei die Gestaltung für den FIlm gewesen.

Begeistert vom Haus

Wie es ausgerechnet ihr Haus in den Film geschafft hat, ist Iris Schäfer nach wie vor nicht ganz klar. Irgendwie hat ein Location-Scout es ausfindig gemacht. Anfang des Jahres habe eine Frau von einer Filmproduktionsfirma bei ihr geklingelt, die genau so ein Haus suchen würden. Ein paar Fotos und eine Woche später schaute Bjarne Mädel sich das Haus mit seinem Team persönlich an und alle waren begeistert.

Nicht ganz so begeistert war Iris Schäfer davon, dass ihr Haus zum Tatort werden sollte. „Ich hatte erst Angst, dass es düster und böse dargestellt werden würde.“ Gerade wegen ihrer 12-jährigen Tochter. Denn das Haus ist im Film Tatort eines schlimmen Verbrechens. Bjarne Mädel und Szenenbildnerin Vicky von Minckwitz konnten sie jedoch beruhigen. Deren Versprechen haben sie gehalten – allzu gruselig ist es nicht geworden, dafür umso sehenswerter..