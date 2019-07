Neusüdende Ohne Licht und in Schlangenlinien ist ein Radfahrer in der Nacht zu Sonntag auf der Metjendorfer Straße in Richtung Neusüdender Straße unterwegs gewesen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte den Radfahrer gegen 2.30 Uhr und verfolgte ihn, so dass er schließlich von der Polizei in Wahnbek angehalten werden konnte. Ein Alkoholtest ergab bei dem 18-jährigen Radfahrer einen Wert von 1,91 Promille. Daraufhin wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.