Polizei sucht Frau in Rastede und Oldenburg: Mit gestohlenen EC-Karten über 2000 Euro abgehoben

Rastede /Oldenburg Die Polizei sucht mit Fotos nach einer Frau, die mit gestohlenen EC-Karten Geld abgehoben haben soll. Die Fälle ereigneten sich bereits im vergangenen Jahr in Rastede und Oldenburg.

Nach diese Frau sucht die Polizei (Bild: Polizei)

Am 21. Oktober 2019 kam es in einem Lebensmittelmarkt an der Raiffeisenstraße in Rastede gegen 9.30 Uhr zu einem Taschendiebstahl, teilt die Polizei mit. Die Geldbörse eines 79-jährigen Geschädigten wurde dabei entwendet und die Debitkarte noch am gleichen Tag, etwa eine Stunde später, an einem Geldautomaten in der gleichen Straße eingesetzt. Dort wurde eine Frau videografiert, wie sie insgesamt 1445 Euro abhob.

Der zweite Fall ereignete sich am 30. Oktober 2019. Eine 80-jährige Frau erstattete damals bei der Polizei ebenfalls wegen Diebstahls und Computerbetrugs eine Anzeige. Sie gab an, gegen 15.20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Melkbrink in Oldenburg gewesen zu sein. Dort habe ein unbekannte Täter aus ihrem Einkaufsbeutel heraus ihre Geldbörse entwendet. Erst an der Kasse sei ihr aufgefallen, dass die Geldbörse nicht mehr an ihrem Ort war. Sie habe dann die Geldkarte telefonisch sperren lassen.

Wie sich später herausstellte, wurde die Karte in der Zwischenzeit jedoch bereits an einem Geldautomaten an der Alexanderstraße zum Geldabheben einsetzt. Hier wurde ebenfalls Bargeld in Höhe von 1000 Euro abgehoben und eine Frau videografiert.

Ein Vergleich der Videoaufzeichnungen zeigt eine starke Ähnlichkeit der videografierten Frauen, teilte die Polizei am Dienstag mit und schrieb: „Es ist davon auszugehen, dass es sich um dieselbe Täterin handelt.“

Auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg sucht die Polizei Oldenburg nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Täterin. Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Frau machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04 41/7 90 41 15 in Verbindung zu setzen.