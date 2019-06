Rastede Noch bis Sonntag, 30. Juni, finden die 64. Internationalen Rasteder Musiktage statt, zu der auf dem Turnierplatz im Schlosspark insgesamt 70 Vereine aus sieben Nationen mit zusammen 3200 Teilnehmern erwartet werden. Zwei Musikgruppen reisen eigens aus Asien zu dem Wettstreit nach Noten an. „Mit der St. Josephs School Band kommt der erste Teilnehmer aus Malaysia nach Rastede und ist somit die 33. Nation, die wir in Rastede begrüßen dürfen“, sagte der Präsident des Vereins Rasteder Musiktage, Torsten Wilters. Als zweite asiatische Gruppe wird die Ratchasima Witthayalai Marching Band aus Thailand erwartet. Ein mehrfacher Europameister kommt ebenfalls in den Residenzort: das Drum & Bugle Corps Jubal aus dem niederländischen Dordrecht.

Video von der Eröffnung 2018:



21 Showbands werden allein an diesem Samstag auf dem Turnierplatz im Schlosspark auftreten (Programm ab 10.30 Uhr). Alle Musikbands möchten sich für das große Showfinale am Sonntag qualifizieren, berichtet Stefan Scheffler, 2. Vorsitzender des Vereins Rasteder Musiktage. Den Abschluss des Musikprogramms am Samstag bildet ein gemeinsamer Auftritt der teilnehmenden Bands ab 22 Uhr. Sie spielen gemeinsam die Europa-Hymne „Ode an die Freude“. Anschließend wird ein Brillantfeuerwerk gezündet. Das Programm am Sonntag beginnt um 9 Uhr.

Am Freitag stellten sich bei der Konzertbewertung in der Halle Feldbreite 29 Ensembles und Kapellen aus drei Nationen der Fachjury. Am Samstag und Sonntag beginnen die Wertungen dort jeweils um 8.30 Uhr. Im Halbstundentakt lassen die Musiker ihre Instrumente zu zwei selbstgewählten Musikstücken erklingen.

Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Die „Spielefeuerwehr Oldenburg“ bietet unter anderem eine Kreativbaustelle mit magischem Jonglierakt, schillernden Seifenblasen, mysteriösen Wasserschleusen und vielem mehr an. Airbrush-Tattoo, eine Seifenblasenmaschine, der Seifenblasenbär und eine Hüpfburg sind auch mit dabei.

Eine Food-Meile bietet Genuss für jeden Gaumen. Von Currywurst über Crêpes und Fischbrötchen bis hin zu Burgern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Kaffee, Kuchen und Getränke werden dank der ehrenamtlichen Bewirtschaftung für kleines Geld angeboten.

Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.