Rastede Das Deutsche Rote Kreuz Rastede und der Fußballförderverein des FC Rastede organisieren gemeinsam einen großen Blutspendetermin. Wer Blut spenden möchte, hat dazu an diesem Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Juni, Gelegenheit – jeweils in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Vereinsheim des FC Rastede am Köttersweg. Erstspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein, teilen die Organisatoren mit.

Wer an der Blutspendeaktion teilnimmt, wird im Anschluss zu einem Imbiss (Curry- oder Bratwurst und Pommes frites) eingeladen. Zusätzlich werden ein Kuchenbuffet und alkoholfreie Getränken angeboten, so die Organisatoren.

Außerdem bietet die Rasteder Brillenschmiede einen Sehtest an, der eine Früherkennung für verschiedene Augenkrankheiten ermöglicht. Gleichzeitig kann der erfolgreich abgeschlossene Sehtest auch für die Führerscheinprüfung verwendet werden, teilen die Organisatoren mit.

Allein in Deutschland werden pro Tag durchschnittlich 15 000 Blutspenden benötigt. Das DRK Rastede und der Fußballförderverein des FC Rastede hoffen deshalb auf möglichst viele Spender.