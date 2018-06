kommentar

Feiern ja,

Müll nein

Wilde Partys auf dem Turnierplatz – sie scheinen zu einem Dauerthema in Rastede zu werden. Das liegt zunächst gar nicht daran, dass dort gefeiert wird. Vielmehr ist der Ärger, der darüber in der Bevölkerung herrscht, insbesondere darin begründet, dass nach solchen Feiern stets Berge von Müll hinterlassen werden und dass Scherben von zerschlagenen Flaschen eine Gefahr nicht nur für Tiere, sondern auch Kinder darstellen.

Was also tun? Ich möchte hier keine Lanze dafür brechen, das Feiern auf den Tribünen oder an ähnlichen Orten zu verbieten. Erstens würde es das Ganze nur reizvoller machen und zweitens bieten sich solche Orte an, um dort mit Freunden etwas zu trinken. Ich möchte auch gerne an solchen gemütlichen Orten sitzen und mal ein Bier trinken, weil es einfach viel angenehmer ist als in irgendeiner aufpolierten Szenekneipe. Und es wäre schade, diese Option nicht mehr zu haben, weil einige Leute kein Benehmen haben.

Dabei wäre es doch so leicht: Wem es gelingt, Mengen von Bier und Schnaps auf den Turnierplatz zu schleppen, der sollte auch in der Lage sein, den Müll zu entsorgen. Stoffbeutel auf, leere Flaschen rein – dann können am Tag drauf andere etwa ihre Mittagspause auf einer ordentlich hinterlassenen Tribüne in der Sonne genießen.

Das scheint jedoch in die Köpfe der Feiernden nicht reinzugehen. Im aktuellen Fall sollen es Abiturienten der KGS gewesen sein, die Müll und Scherben hinterließen. Das Abitur wird bekanntlich auch als Reifeprüfung bezeichnet. Reife haben die Feiernden zunächst jedoch nicht bewiesen. Immerhin: Als der Kopf am Donnerstag wieder klar war, beseitigten sie einen Teil ihres Müll.

Welche Alternativen gibt es also? Für mehr oder weniger Beleuchtung an den Tribünen zu sorgen, wird mindestens in den Sommermonaten wohl kaum den gewünschten Effekt haben. Das freie WLAN ausschalten? Die meisten Leute haben heute Mobilverträge mit schneller Verbindung und großem Datenvolumen. Da kommt es kaum noch drauf an, ob es gerade irgendwo freies WLAN gibt.

Also doch eine Kameraüberwachung? Rufe danach werden auch aus der Bevölkerung immer lauter. Politik und Verwaltung gaben sich zuletzt jedoch zögerlich. Es käme auf einen Versuch an – und sei es nur zur Abschreckung. Sonst droht möglicherweise doch irgendwann eine Schließung des Geländes über Nacht. Und das kann wohl niemand wollen.

