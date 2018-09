Rastede Ein Jahr vom Feststellen des Bedarfs bis zur Inbetriebnahme: Für Beratung, Ausschreibung und letztlich den Bau eines Kindergartens ist das schon ziemlich schnell. Das stellte auch Bürgermeister Dieter von Essen am Freitagnachmittag fest, als in Rastede der neue Kindergarten Buschweg eingeweiht wurde. Ende Mai hatte der in Modulbauweise errichtete Kindergarten den Betrieb aufgenommen. „In dieser Woche wurde nun letztendlich noch das Gerätehaus fertiggestellt“, sagte von Essen. Im Herbst sollen dann noch die Anpflanzungen auf dem Grundstück erfolgen.

Der Kindergarten umfasst zwei Gruppen mit insgesamt 48 Plätzen, wovon aktuell 38 belegt sind, berichtete der Bürgermeister. In den kommenden Wochen erfolge die weitere Belegung mit Kindern, die das dritte Lebensjahr vollendet haben. Leiterin des neuen Kindergartens ist Rita Ulrich-Helms, die sich mit acht Mitarbeiterinnen um die Kinder kümmert. „Das Gebäude ist wirklich schön geworden“, sagte sie und zeigte sich zuversichtlich, dass ein schönes Miteinander möglich sein wird.

Erst im März hatten die Bauarbeiten auf dem Grundstück neben der Kita Feldbreite begonnen. Zwei Monate später war der neue Kindergarten bezugsfertig. Es sei ein Gebäude hoher Qualität entstanden, das langfristig Bestand haben werde, unterstrich Architekt Oliver Ohlenbusch von der Gruppe omp. In anderen Kommunen würde bei solchem Handlungsdruck nur noch Länge mal Breite gebaut, hier sei ein anspruchsvoller Bau entstanden, der technisch auf dem neusten Stand sei. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 1,1 Millionen Euro, sagte von Essen.