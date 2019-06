Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Rastede In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Oldenburger Straße in Rastede eingebrochen. Dabei wurden ca. 350 Jeanshosen entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich unter Telefon 0 44 03/92 71 15.