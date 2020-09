Freizeit: Freibad bleibt bis 27. September offen

Rastede Die Badesaison im Rasteder Freibad an der Mühlenstraße geht in die Verlängerung. Und das bis zum 27. September. Üblicherweise hätte die Freizeiteinrichtung am zweiten Septemberwochenende zum Ellernfest geschlossen, doch die positive Wetterprognose und die guten Erfahrungen mit der Einhaltung der Corona-Auflagen hat die Gemeindeverwaltung veranlasst, eine Verlängerung vorzunehmen. „Trotz der Einschränkungen wurde das Schwimm- und Badeangebot in dieser Saison gut angenommen, wobei die Besucher die vorgegebenen Corona-Regeln akzeptiert und gut umgesetzt haben“, erklärt Schwimmmeister Olaf zur Loye.

Insgesamt konnten bislang rund 23 000 Besucher in dieser Saison gezählt werden, die aufgrund der Corona-Pandemie erst am 25. Mai verspätet begann. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren durchschnittlich gut 40 000 Besucher zu Gast. In Anbetracht der Corona-Situation ist das Ergebnis in diesem Jahr jedoch sehr gut. „Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass wir das Freibad geöffnet haben“, betont Fachbereichsleiterin Sabine Meyer. Auch von der Besucherseite her haben die Schwimmmeister laut Meyer viele positive Rückmeldungen bekommen.

Geöffnet hat das Freibad montags bis freitags von 5.45 bis 9.45 Uhr, von 10.45 bis 14.45 Uhr und von 15.45 bis 19.45 Uhr. Am Wochenende sind die Öffnungszeiten samstags von 6.45 bis 12.45 Uhr und von 13.45 bis 19 Uhr sowie sonntags 7.45 bis 12.45 Uhr und von 13.45 bis 19 Uhr. Einlass ist jeweils bis 45 Minuten vor Ende des jeweiligen Zeitfensters.