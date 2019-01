Rastede Das Foto sorgte in den vergangenen Tagen im Internet für jede Menge Lacher und so manchen Kommentar: Zu sehen war die Schulbushaltestelle der Kooperativen Gesamtschule an der Wilhelmstraße in Rastede, wo ein Blindenleitsystem direkt vor eine Absperrung führte. Um Baupfusch handelt es sich hier allerdings nicht.

Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe erklärte am Donnerstag auf Anfrage, dass das Leitsystem beim Neubau der Schulbushaltestelle vor einigen Jahren korrekt angelegt worden sei. Auf dem Schulgelände entsteht zurzeit aber ein Anbau an das bestehende Gebäude. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der Wilhelmstraße, dort wo sich auch die Haltestelle befindet.

„Für die Zeit der Bauarbeiten wurde ein Gitter versetzt“, erläutert Kobbe. Dadurch führt das Blindenleitsystem nun durch diese Absperrung. Man habe sich für diese Maßnahme entschieden, um nicht das ganze Pflaster an dieser Stelle aufzureißen, so Kobbe. Zu Problemen sei es bisher noch nicht gekommen, zumal es zurzeit keine blinden Schüler an der KGS gebe sagt er. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf dem Schulgelände werde der Bereich wieder ordnungsgemäß hergerichtet.

Nachdem das Foto nun aber im Internet für viele Lacher und Kommentare sorgte, wurde jedochkurzfristig gehandelt. Am Donnerstag waren die zuvor unter dem Gitter liegenden Steine des Blindenleitsystems ausgebaut und durch normale Pflastersteine ersetzt worden.