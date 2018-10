Rastede Der Weißstorch, der sich seit Anfang des Monats auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark aufhält, stammt aus Schweden. Die Herkunft des Tieres konnte anhand der Ringe an seinen Beinen eindeutig geklärt werden. Die Nummer 2498 und die farbigen Ringe ermöglichten die Identifizierung.

„Es handelt sich um einen Jungstorch, der im Frühling in einem freien Nest auf unserer größten Zuchtanlage in Fulltofta im Süden Schwedens geschlüpft ist“, sagt Petter Albinson von „Storkprojektet“ in Schweden. Am 16. Juni wurde das Tier beringt. Der Weißstorch gehörte zu einer Gruppe von 90 Jungstörchen, die im Spätsommer in ganz Südschweden unterwegs waren, bevor sie sich zum Winterquartier in Richtung Süden aufmachten.

Weißstorch war ausgestorben Bei „Storkprojektet“ handelt es sich um ein Wiederansiedlungsprojekt, das seit 1989 durchgeführt wird. Sitz ist die südlichste Provinz Schwedens, wo die Störche einst recht häufig waren, erläutert Petter Albinson und fügt hinzu: „Der Weißstorch war 1954 in Schweden ausgestorben und wir bringen ihn zurück.“ „Storkprojektet“ züchtet Störche in fünf verschiedenen Zuchtbetrieben und gibt die Jungen frei. Es werden Nistplattformen für die Störche zur Verfügung gestellt, die Population wird überwacht und Landbesitzer und Behörden werden ermutigt, gute Lebensräume für die Störche zu schaffen und wiederherzustellen.

Schwere Stürme hätten jedoch dafür gesorgt, dass die Störche vom Kurs abkamen, schildert Albinson. Als sich das Wetter beruhigte, setzte die Gruppe ihren Flug gen Süden fort. „Etwas erfahrenere Störche wären vermutlich gelandet und hätten am Boden auf die richtigen Winde gewartet“, erklärt Albinson.

Der Jungstorch mit der Nummer 2498 wurde seit Anfang Oktober wiederholt auf dem Turnierplatz in Rastede gesichtet. Klaus Meyer, Leiter der Wildtierauffangstation in Rastede, hatte bereits festgestellt, dass es sich um einen Jungstorch aus diesem Jahr handelte. Er fütterte das Tier ein wenig, das sich ansonsten aber auch auf dem Turnierplatz stärkte. Dort gibt es zum Beispiel viele Regenwürmer, die der Weißstorch aufpickte.

Das Tier ließ sich von der Nahrungssuche auch nicht von den zahlreichen Spaziergängern und Radfahrern rund um den Turnierplatz abhalten. Bis auf wenige Meter konnte man sich dem Jungstorch nähern, ohne dass dieser sich gestört fühlte. Selbst den großen Flohmarkt am Tag der deutschen Einheit hatte das Tier gelassen genommen und war einfach zwischen den vielen Ständen umherspaziert.