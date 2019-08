Rastede /Oldenburg Ein Hund sorgte am Dienstagmorgen für etwas Chaos auf der A 29 und A 293. Seit kurz vor 8 Uhr war das Tier im Bereich der Autobahnen 29 und 293 unterwegs. Der Verkehr musste mehrfach gestoppt werden.

Gegen 9.30 Uhr stellte die Polizei die Suche im Autobahnereich vorerst ein. Begründung: Der Hund sei „seit einiger Zeit“ nicht mehr gesehen worden. Autofahrer werden dennoch gebeten, im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg Nord vorsichtig zu fahren. Der Verkehr ist aber in alle Richtungen wieder freigegeben. „Bitte informiert uns, wenn ihr einen schwarzen Border Collie im Bereich der Nordkreuzes seht“, so die Polizei via Twitter.

Bitte informiert uns, wenn ihr einen schwarzen Border Collie im Bereich der Nordkreuzes seht. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) August 27, 2019

Zuerst gesichtet wurde der Hund auf der A 29 zwischen den Anschlussstellen Rastede und dem Autobahnkreuz Nord in Fahrtrichtung Osnabrück. Später wurde er parallel zur Tangente von der A 29 auf die A 293 in Richtung Kreuz Oldenburg West gesichtet.

Der Verkehr auf beiden Autobahnen wurde im Verlauf des Morgens immer wieder gestoppt. Zwischenzeitlich war auch die Hundehalterin bzw. eine Angehörige, so die Polizei, an der Suche und den vergeblichen Einfangversuchen beteiligt.

Mit einer Anzeige muss die Halterin nicht rechnen: Es handele sich hier weder um eine Ordnungswidrigkeit, noch um eine Straftat, erklärte eine Pressesprecherin der Polizei Oldenburg. Allerdings wird die Hundehalterin eine Rechnung für die Kosten des Polizeieinsatzes bekommen. Wie genau der Hund entlaufen war, ist noch unklar.