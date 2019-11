Rastede Das Rasteder Weihnachtsdorf wartet in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. In einem Pressegespräch am Montag gab die Residenzort Rastede GmbH einen ersten Ausblick auf das geplante Programm.

Neu ist eine Nikolausstiefelaktion. „Kinder können ihre Stiefel vom 18. November bis 4. Dezember in der Touristinformation abgeben und am 6. Dezember – weihnachtlich und mit einer kleinen Überraschung gefüllt – bei den Weihnachtshütten suchen und abholen“, erklärt Benita Focken von der Residenzort Rastede GmbH.

Die Weihnachtshütten bilden wie immer das Herz des Rasteder Weihnachtsdorfes, das wieder auf dem Kögel-Willms-Platz an der Oldenburger Straße aufgebaut wird. Es ist für Besucher am zweiten und dritten Adventswochenende (jeweils von Freitag bis Sonntag) geöffnet.

Neu ist in diesem Jahr allerdings die Art des Aufbaus. „Wir haben uns dieses Mal für einen runden Aufbau entschieden“, berichtet Benita Focken. Der Eingang wird an der Ecke Oldenburger Straße/Eichendorffstraße liegen, die Hütten rahmen den Platz ein. So soll erreicht werden, dass auch die länger geöffneten Glühweinbuden im hinteren Bereich des Platzes besser wahrgenommen werden. In der Mitte des Geländes wird für Kinder eine Eisenbahn aufgebaut.

Aufgestockt werden konnte das Programm auf der Bühne. Nachdem die Chöre und Musikgruppen im vergangenen Jahr in zwei Pagodenzelten auftreten mussten, soll es dieses Jahr wieder eine richtige Bühne geben, sagt Benita Focken. Es sei gelungen, drei bis vier Programmpunkte je Öffnungstag anbieten zu können.

Die Weihnachtsbäume, die im Weihnachtsdorf aufgebaut werden, können auch in diesem Jahr wieder reserviert und nach dem Ende der Veranstaltung für je 15 Euro pro Baum abgeholt werden. 80 Weihnachtsbäume werden auch dieses Mal wieder aufgestellt werden. Reservierungen werden in diesem Jahr direkt im Weihnachtsdorf von den Mitarbeitern der Residenzort GmbH angenommen.