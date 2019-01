Rastede In etwa 200 Fällen hat Dieter Krah vermittelt, in drei von vier strittigen Angelegenheiten erfolgreich. „Einige poltern, andere wollen erstmal ihren Frust loswerden. Man lässt sie aussprechen und dann versucht man, gemeinsam einen Weg zu finden“, sagt der Rasteder, der am Freitag in einer Feierstunde im Rathaus verabschiedet wurde – nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Schiedsmann.

Schiedsleute werden dort tätig, wo sich Menschen streiten, etwa wegen Grundstücksgrenzen, herüberwachsender Pflanzen oder zu hoher Hecken. Aufgabe ist es dann, die streitenden Parteien unter einen Hut zu bringen. Dafür muss man kein Jurist sein, sollte aber über Menschenkenntnis verfügen.

Krah hat diese Menschenkenntnis, das bestätigten ihm in ihren Dankesreden sowohl Bürgermeister Dieter von Essen als auch der Direktor des Amtsgerichts Westerstede, Jörg Sprenger, und der Landesvorsitzende der Schiedsleute, Reinhard Kropp aus Bad Zwischenahn. Das Amtsgericht verpflichtet die Schiedsleute und hat die fachliche Dienstaufsicht. Kropp bescheinigte Krah, dass dieser „etliche Fälle mit Standhaftigkeit gelöst“ habe.

Mit Krah wurde auch sein Stellvertreter Joachim Müller verabschiedet, der insgesamt fünf Jahre als Schiedsmann tätig war. Gleichzeitig wurden die beiden Nachfolger vorgestellt: Silvia Heinemann und als Stellvertreter Rainer Meining.

Die Rastederin ist im Vorruhestand und war in ihrem Berufsleben bei einem Energieversorger Betriebsratsvorsitzende. „Ich habe für die Belegschaft viel mit dem Arbeitgeber gestritten. Ich kenne mich damit aus, zwei Personen vor mir zu haben, die einen Konflikt haben“, sagte sie.

Meining, ebenfalls im Ruhestand, schilderte, dass er in seinem Berufsleben im Handel ebenfalls Konflikte lösen musste. „Mein Motto war immer: Redet miteinander.“ Das dürfte ihm als Schiedsmann helfen. Sein Vorgänger Müller sagte: „Direkt vor Ort mit den Parteien sprechen, das hat oft geholfen.“

Die Fähigkeit, miteinander zu reden, scheint aber in der heutigen Gesellschaft nicht mehr sonderlich ausgeprägt zu sein, stellte Kropp mit Blick auf eine „mangelnde Kommunikation“ fest. „Die Streitkultur hat sich in den letzten Jahren total geändert“, sagte der Bad Zwischenahner und fügte an: „Vor 20 Jahren ging das alles noch wesentlich einfacher.“

Um so mehr Bedeutung kommt freilich dem Schiedsamt zu, das letztlich dazu beitragen soll, die Gerichte zu entlasten und Konflikte direkt vor Ort zu lösen. So konnte Krah nach 20 Dienstjahren seinen Nachfolgern auch motivierend eines mit auf den Weg geben: „Sie werden sehen, es macht Spaß.“

• Schiedsfrau Silvia Heinemann ist unter Telefon 0 44 02/ 8 36 49, ihr Stellvertreter Rainer Meining unter Telefon 0 44 02/ 15 81 zu erreichen.