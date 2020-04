Showband „spirit Of 52“ Aus Rastede: Wer steckt unter der Maske?

Rastede Eine besondere Aktion zur Maskenpflicht in Niedersachsen hat sich die Showband „Spirit of 52“ aus Rastede überlegt: Am Wochenende lädt die Band auf ihrer Facebook-Seite nach und nach Videos von Schlagzeugspielern hoch – und alle Drummer tragen beim Spielen eine Maske. Die Aktion läuft unter dem Titel „The Masked Drummer“.

In den Kommentaren können Facebook-Nutzer miträtseln, wer sich jeweils unter der Maske verbirgt. Der Name der Aktion ist angelehnt an die Sendung „The Masked Singer“, die derzeit auf dem Privatsender ProSieben läuft.

Ab Sonntagabend ist es dann möglich, für den Schlagzeuger abzustimmen, der einem am besten gefallen hat. Und natürlich werden die Schlagzeugspieler aus den Videos auch demaskiert: Am Dienstagabend kurz vor dem Finale der ProSieben-Sendung findet die Siegerehrung statt – und dann wird auch gezeigt, wer jeweils unter den Masken steckt.