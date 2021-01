Zwölf weitere Arbeitsplätze

Rastede In der Villa sitzen das Maklerunternehmen Mayer & Dau Immobilien, das Bauunternehmen Dau Bau, die Projektentwickler von Dau Immobilien, die JuCon Hausverwaltung sowie das Statikunternehmen Dau & Buning. Außerdem nutzen das Rasteder Ingenieurbüro Röben und die Oldenburger Anwaltskanzlei Wandscher und Partner Räume in der Villa. Zurzeit werde auch ein Energieberater ausgebildet, der dann miteinziehen soll, kündigt Julian Dau an. 23 eigene und externe Mitarbeiter würden schon jetzt im Gebäude arbeiten, der Anbau soll dann weitere zwölf Arbeitsplätze bieten. Gesucht werde unter anderem ein weiterer Statiker und auch ein Leiter für die Hausverwaltung.