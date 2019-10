Wahnbek Die LzO-Filiale Wahnbek feiert 50-jähriges Bestehen. Unter der Leitung von Dieter Decker, dem heutigen Ehrenbürgermeister der Gemeinde Rastede, wurde die Geschäftsstelle der Landessparkasse zu Oldenburg seinerzeit noch an der Butjadinger Straße eröffnet. Seit 2005 hat die Filiale ihren Sitz an der Schulstraße.

Mit der neuen Geschäftsstelle wollte man vor 50 Jahren „den Einwohnern des Gebietes weite zeitraubende Wege ersparen, um ihnen die Belegung von Ersparnissen, die Abwicklung des Geld- und Kreditwesens zu erleichtern“, heißt es in einer Aktennotiz aus dem Jahr 1969.

In den vergangenen 50 Jahren hätten sich nicht nur die Gewohnheiten der Kunden infolge der Digitalisierung und des Internets, sondern auch das Aufgabengebiet der Mitarbeiter gewandelt, heißt es in einer Mitteilung der LzO. Im Vordergrund stehe heute eine fachlich fundierte Beratung, die sich stets an den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Filialleiter Marcel Menke und sein Team betreuen heute fast 3000 Kunden.

Auch der Gemeinde Rastede fühle sich die LzO stark verbunden. „Gerne unterstützen wir jedes Jahr mit Hilfe der LzO-Stiftung Ammerland und anderen Fördergeldern soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte der Gemeinde wie beispielsweise den Freundeskreis der Grundschule Wahnbek für neue Spielgeräte“, sagt Markus Neumann, LzO-Direktor Privatkunden im Ammerland.

Mit einem Nachbarschaftsfest wurde der runde Geburtstag jetzt gefeiert. Die Besucher hatten die Möglichkeit, den Verzehr von Speisen und Getränken mit einer kleinen Spende zu honorieren. Der Geldbetrag kommt dem SV Loy, dem TuS Wahnbek sowie den Ortsvereinen aus Loy und Wahnbek zugute. Die Spendensumme beläuft sich auf insgesamt 2500 Euro.