• Die Rentenbeiträge sind immer weiter

angestiegen

Nein. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung liegt derzeit bei 18,6 Prozent vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen. In den vergangenen 25 Jahren lag er fast immer höher – 1997 etwa bei 20,3 Prozent.

• Die gesetzliche Rente wird immer weiter sinken

Nein. Die individuellen Renten sinken nicht. Das ist durch die staatliche Rentengarantie sogar gesetzlich ausgeschlossen. Es kann zwar vorkommen, dass sie weniger stark steigen, als die Löhne es durchschnittlich tun. Sie können aber auch wie 2018 stärker steigen als diese. In den letzten vergangenen Jahren sind sie im Westen zwischen 1,67 und 4,25 Prozent gestiegen und im Osten zwischen 2,5 und 5,95 Prozent.

• Die Ostdeutschen

sind bei der Rente

benachteiligt

Nein. Das Gegenteil ist richtig. Arbeitnehmer im Osten bekommen für die gleiche Einzahlung bisher mehr Rente als im Westen.

Beispiel: Der Leipziger Michael Otte verdiente im Jahr 2018 insgesamt 37 873 Euro und zahlte zusammen mit seinem Arbeitgeber 7044 Euro an Rentenbeiträgen. Nach derzeitigen Werten schreibt ihm die Rentenkasse dafür Rentenansprüche im Wert von 34,52 Euro im Monat auf seinem Rentenkonto gut.

Der Kölner Gereon Keller verdient genauso viel, und die gleiche Summe an Rentenbeiträgen fließt an die Rentenkasse. Ihm schreibt diese dafür aber nur Anwartschaften im Wert von aktuell 32,03 Euro gut.

Viele Menschen haben dennoch den Eindruck, Arbeitnehmer in Ostdeutschland bekämen weniger Rente für ihre Beiträge als in Westdeutschland. Das liegt am Rentenwert, der im Osten niedriger ist. Er gibt an, wie hoch die monatliche Rente für einen Versicherten mit Durchschnittsverdienst in einem bestimmten Kalenderjahr ist. Er liegt derzeit bei 32,03 Euro im Westen und 30,69 Euro im Osten. Allerdings wertet die Rentenkasse die Ostrenten nachträglich auf, und zwar anhand eines bestimmten Umrechnungsfaktors. Der sorgt dann dafür, dass Ottes Anwartschaften höher ausfallen als Kellers.

Konkret: 2018 lag der Umrechnungsfaktor bei 1,1248. Die Rentenkasse multipliziert Ottes Verdienst damit und tut so, als hätte er nicht 37 873 Euro verdient, sondern 42 600 Euro, und als seien 7924 Euro statt 7044 Euro an die Rentenkasse geflossen. Bis zum Jahr 2025 werden die Rentenwerte angeglichen und der Umrechnungsfaktor abgeschafft.

• Nach mehr als 40 Jahren Arbeit müsste meine Rente höher ausfallen

Nicht unbedingt. Im deutschen Rentensystem kommt es nicht nur darauf an, wie viel jemand gearbeitet hat, sondern vor allem darauf, wie viel er verdient hat. Beispiel: Klaas Hinkel ist Hilfsarbeiter in Hamburg. Er hat immer die Hälfte des Durchschnittseinkommens verdient, 2019 entspricht das 19 451 Euro im Jahr. Nach 40 Jahren Arbeit geht er nun in Rente. Er bekommt 641 Euro im Monat von der Rentenkasse.

Die Frankfurter Softwareentwicklerin Anna Rosinski hat nur 30 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt, also zehn Jahre kürzer als Hinkel. Ihr Gehalt lag aber immer beim Doppelten eines Durchschnittsverdieners, für 2019 heißt das 77 800 Euro im Jahr. Ihre gesetzliche Rente beträgt 1922 Euro im Monat.

• Die „Rente mit 63“

beginnt mit 63 Jahren

Das ist falsch. Das Renteneintrittsalter der „Rente für besonders langjährig Versicherte“ – so ihre offizielle Bezeichnung – lag zwar bei 63 Jahren, als sie im Juli 2014 eingeführt wurde. Wie bei der Regelaltersrente steigt aber auch ihr Renteneintrittsalter stufenweise an: auf 65 Jahre. Wer heute 63 wird, kann sie erst mit 63 Jahren und 8 Monaten nutzen. Sie wurde eingeführt, um Langzeitversicherten mit mindestens 45 Versicherungsjahren einen früheren Rentenstart ohne Abschläge zu ermöglichen.

Es gibt tatsächlich eine „Rente mit 63“. Die ist mit dieser Bezeichnung aber meist nicht gemeint. Es ist die „Rente für langjährig Versicherte“, die es Versicherten mit mindestens 35 Versicherungsjahren erlaubt, ihre Rente mit 63 Jahren zu beziehen. Dann werden aber teils kräftige Abschläge fällig.

• Ob ich eine Ost- oder Westrente erhalte, hängt vom Wohnort ab

Nein. Ob ein Versicherter eine Ost-, West- oder eine Mischrente erhält, hängt von seinen jeweiligen Beschäftigungsorten ab. Hat er zunächst 20 Jahre in Düsseldorf gearbeitet, dann 20 Jahre in Dresden und verbringt seinen Ruhestand wieder im Rheinland, berechnet sich seine Rente je zur Hälfte nach West- und Ost-Werten. Das gilt auch für spätere Rentenerhöhungen. Auch die werden anteilig nach seinen Beschäftigungszeiten im Osten oder Westen berechnet.

• Wenn ich nicht fünf Jahre einzahle, sind meine Beiträge verloren

Nein. Menschen, die ihr reguläres Rentenalter erreicht haben, aber insgesamt nur auf eine Versicherungszeit von unter fünf Jahren kommen, können sich ihre eingezahlten Beiträge erstatten lassen. In vielen Fällen kann es aber günstiger sein, die fehlenden Zeiten durch freiwillige Sonderzahlungen auszugleichen und sich so eine Rente zu sichern. Die Rentenversicherung hilft bei der Entscheidung.

• Abschläge fallen weg, sobald ich das reguläre Rentenalter erreiche

Nein. Wenn Rentenabschläge bei einem vorzeitigen Rentenbeginn fällig werden, bleiben sie dauerhaft. Jeder Monat, den Versicherte vor ihrem regulären Renteneintrittsalter in Altersrente gehen, kostet sie 0,3 Prozent ihrer Rente. Zumindest immer dann, wenn sie nicht auf insgesamt mindestens 45 Versicherungsjahre kommen. Wer beispielsweise drei Jahre früher geht, muss mit Abschlägen von 10,8 Prozent rechnen – für den Rest seines Lebens.