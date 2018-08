Berlin Welche Kaffeemaschine ist die beste? Die Stiftung Warentest hat 15 Filterkaffeemaschinen getestet, darunter Modelle von Melitta, Braun, Rowenta und WMF (Preise: 20 bis 160 Euro). Fast alle Modelle im Test sind gut, doch was den Geschmack angeht, konnten die Prüfer klare Unterschiede feststellen („test“, 8/18).

Diese gibt es auch hinsichtlich der Warmhaltetechnik: Elf Maschinen setzen auf Glaskannen und Wärmeplatten, davon haben vier ein integriertes Mahlwerk. Vier Geräte kommen mit einer Thermoskanne.

Aromaschalter

Den besten Kaffee im Test brühte die günstige Melitta Look Therm für 57 Euro, eine Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne. Deren Extrakt schmeckt noch besser als das der besten Filterkaffeemaschine mit Mahlwerk, die die Kaffeebohnen für jedes Brühen frisch mahlt.

Gute Filterkaffeemaschinen gibt es indes in jeder der drei Produktgruppen mit Glaskanne, mit Thermoskanne und mit Glaskanne und Mahlwerk. Bei den Kaffeemaschinen mit Glaskanne war von drei gleich guten Modellen das von Krups für 50 Euro am günstigsten.

Die ebenfalls vorn liegenden Maschinen von Russell Hobbs und Philipps kosten 91 beziehungsweise 100 Euro. Bei den Filterkaffeemaschinen mit Glaskanne und Mahlwerk lag das Modell Aromafresh von Melitta ganz vorn (125 Euro).

Im Schnitt zehn Minuten brauchen die aktuell von der Stiftung Warentest geprüften Kaffeebereiter, bis acht Tassen des dampfenden, schwarzbräunlichen Getränks bereitstehen. Bei der Zubereitungszeit und hinsichtlich der Temperatur beim Warmhalten gibt es große Unterschiede.

Je nach Maschine unterscheidet sich auch der Extraktgehalt im gebrühten Kaffee. Dabei kommt es darauf an, wie effektiv die Maschine die Inhaltsstoffe mit dem heißen Brühwasser aus dem Kaffeemehl herauslösen kann. Das gelingt am besten einer Maschine, die das gesamte Brühwasser auf einmal zum Sieden bringt und dann das Wasser kontinuierlich in den Kaffeefilter gießt. Manche Maschinen lösen die Inhaltsstoffe nicht gut aus dem Kaffeepulver. Doch wenn die Maschine einen Aromaschalter hat, kann das Ergebnis durch einen Druck oder Dreh verändert werden.

Eine andere Möglichkeit für mehr Extraktgehalt wäre auch, etwas feiner gemahlenen Kaffee zu verwenden. Vier der getesteten Kaffeemaschinen für Filterkaffee haben ein integriertes Kaffeemahlwerk. Sie gehören zu den teureren Produkten im Test (122 bis 143 Euro).

Entkalkungsprogramm

Wenn der Kaffee gar nicht mehr schmeckt und das Brühen endlos lange dauert, muss die Maschine entkalkt werden. Die passenden Mittel dazu gibt es im Fachhandel. Manche Maschinen zeigen sogar an, wann sie entkalkt werden wollen – und bieten ein Entkalkungsprogramm, das auf Knopfdruck funktioniert.

-> Beste Filterkaffeemaschine im Test ist Melitta Look Therm 1011-10 für 57 Euro mit Thermoskanne. Der Kaffee aus dieser Maschine überzeugt die Prüfer in Geruch und Geschmack am meisten.

-> Unter den Kaffeemaschinen mit Glaskanne liegen vorn: Krups Pro Aroma Plus KM321 für 50 Euro, Philips Café Gourmet HD5408/20/B für 100 Euro und Russell Hobbs Elegance 23370-56 für 91 Euro.

-> Beste geprüfte Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk ist Melitta AromaFresh 1021-01. Sie kostet 125 Euro.