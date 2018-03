Berlin Hässliche Beläge, kaputtes Silber, schillernder Edelstahl − wer in der Maschine das falsche Geschirrspülmittel einsetzt, kann böse Überraschungen erleben. Die Stiftung Warentest hat neun Multitabs und drei Multigele getestet. Alle enthalten Reiniger, Klarspüler, Wasserenthärter und Zusätze zum Beispiel zum besseren Trocknen und Materialschonen. Sechs Mittel sind gut und kosten nur sieben bis acht Cent pro Spülgang. Der Testsieger kommt vom Discounter („test“, 3/18).

Teller und Tassen

Kaum etwas ärgert beim Geschirrspülen mehr: Da läuft stundenlang die Maschine, und am Ende klebt noch Eigelb am Löffel, angetrocknetes Hack zwischen den Gabelzinken und Nudelpamps in der Auflaufform. Die geprüften Geschirrspülmittel unterscheiden sich deutlich in der Reinigungsleistung. Die Tests finden immer in den gleichen Maschinen statt.

Im Labor bereiten die Prüfer speziell ausgewählte „Schmutzarten“ zu – solche, die auch in Haushalten Maschinengeschirrspülmittel auf die Probe stellen. Sie kochen Tee und Milch, arbeiten mit Hackfleisch, Eigelb und Stärke, bereiten Crème brûlée, Pasta, Lasagne und Ei-Käse-Auflauf zu – alles streng nach Rezept, immer auf die gleiche Art, praxisnah aus frischen Lebensmitteln und so viel von allem, dass es jeweils für die zwölf Geschirrspülmittel im Test reicht. Damit schmutzen sie Gläser, Teller und Tassen an – für diese Untersuchung mehr als 5000.

Nach all dem Aufwand steht fest: Vor allem günstige Eigenmarken großer Handelsketten liefern sauberer Resultate. Die meisten Multitabs für sieben bis acht Cent pro Stück schneiden im Test gut ab. An der Spitze der Testtabelle steht ein Discounter-Tab für sieben Cent das Stück. Der Testsieger reinigt gut, entfernt nur Tee und Pasta nicht vollständig. Dafür glänzt das Mittel durchweg in allen Disziplinen, zum Beispiel auch beim Klarspülen und Trocknen des Geschirrs. Besser als die Konkurrenz verhindert es, dass sich Kalk aus dem Spülwasser als milchiger Belag auf Geschirr und Gläser niederschlägt. Das Urteil lautet dafür sehr gut.

Auf Platz zwei und drei folgen Edeka Gut & Günstig All-in 1 Power Activ und Lidl W5 Platinum. Gute Ergebnisse liefern auch dm Denkmit Multi Power 12 sowie Kaufland K-Classic All und Norma Saubermax Mega 12.

Nur der günstige Discounter-Tab Shine All-in-One vom Netto „mit schwarzem Hund auf gelbem Grund“ ist mangelhaft. Er reinigt schlecht, hinterlässt hässliche Beläge und verschandelt Besteck. Die aktuell geprüften, oft mehr als doppelt so teuren Markentabs von Somat und Finish erzielen nur ein Befriedigend. Und: Die drei Gele im Test können mit guten Multitabs nicht konkurrieren. Zum Teil kommt das Geschirr fast so schmutzig aus der Maschine, wie die Prüfer es hineingestellt haben.

Tipp: Wenn Sie Gläser öfter mit milchigen Belägen aus der Spülmaschine holen, sollten Sie den Testsieger wählen. Spätestens ab einer Wasserhärte von 21 Grad können Sie aber nicht nur den Enthärtersubstanzen im Tab vertrauen. Nutzen Sie dann zusätzlich auch die Enthärteranlage der Geschirrspülmaschine und füllen Sie regelmäßig Regeneriersalz ein.

Schillernde Belege

Auch die beiden Geschirrspültabs mit der größten Reinigungskraft sind Eigenmarken des Handels. Sie kosten sieben bis acht Cent das Stück. Beide putzen beispielsweise Reste von Crème brûlée, Eigelb und Lasagne fast mühelos weg, ebenso Milchhaut und Hackfleisch. Gläser und Teller glänzen. Selbst so Schwieriges wie Teeränder bleichen sie gut.

Tipp: Wenn in Ihrem Haushalt die Maschine nur alle paar Tage läuft und Speisereste deshalb oft antrocknen, wählen Sie die Tabs mit der besten Reinigungsleistung.

Zunehmend finden Verbraucher flüssige Maschinengeschirrspülmittel im Handel. Eine Alternative sind sie nicht wirklich. Ein teures Multigel kommt im Test gerade noch an die Leistung eines mittelmäßigen Tabs heran. Bei mittlerer Dosierung kostet es 22 Cent pro Spülgang. Die Gelkissen einer Drogeriemarktkette für zwölf Cent pro Spülgang und das Blink-Gel von Müller für zehn Cent sind mangelhaft. Neben anderen Schwächen fehlt ihnen vor allem die Reinigungskraft. Deutliche Reste von Eier- und Nudelspeisen kleben an den Tellern. Tassen und Gläser bleiben schmutzig. Die Stiftung Warentest informierte Anbieter Müller über die miserablen Resultate − er nahm das Gel aus dem Sortiment.

Wie stark die in Geschirrspülmitteln eingesetzte Chemie Besteck angreifen kann, demonstrieren die Shine-Tabs von Netto und das Blink-Geschirr-Reiniger-Gel von Müller. Im Dauertest hinterlassen sie schillernde Beläge nicht nur auf Edelstahl-Besteck, sondern teils auch im Innenraum der Geschirrspülmaschine. Mit haushaltsüblichen Mitteln lassen sich diese Beläge nicht entfernen. Bei Shine versagt auch der Silberschutz. Die Tabs schädigen das Edelmetall so stark, dass es ruiniert ist.

-> Sechs Multitabs sind gut und kosten außerdem nur sieben bis acht Cent pro Stück. Der Testsieger (3/18) heißt Alio Complete von Aldi Süd. Auf Platz zwei und drei folgen Edeka Gut & Günstig All-in-1 Power Aktiv und Lidl W5 Platinum. Gute Ergebnisse liefern auch dm Denkmit Multi power 12 sowie Kaufland K-Classic All in 1 und Norma Saubermax Mega 12. Die drei geprüften Multigele sind keine gute Alternative für sauberes Geschirr.