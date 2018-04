Berlin Schlieren statt Durchblick: Wer den falschen Glasreiniger kauft, muss mühsam nachpolieren. Die Stiftung Warentest hat 19 Glasreiniger getestet und Produkte gefunden, die rundum zufrieden stellen. Vier Reiniger säubern gut und schlierenfrei („test“, 4/18). Überprüft haben die Tester auch, was von vollmundiger Werbung zu halten ist. Gibt es den „Abperleffekt“ tatsächlich? Und kann das richtige Mittel das Beschlagen von Glasflächen verhindern?

Fett und Staub

Kaum etwas ärgert beim Putzen von Spiegeln oder Fenstern mehr: Man ringt sich zum Frühjahrsputz durch, reinigt stundenlang alle Glasflächen – und dann scheint die Sonne ins Zimmer. An den Scheiben zeigen sich Streifen und Tropfen. Das muss tatsächlich nicht sein: Im Test haben immerhin vier Glasreiniger gut und auch schlierenfrei gereinigt. Rückstände hinterließen sowohl teure Markenreiniger als auch Handelsmarken von Drogeriemarktketten und Discountern.

Im Prüflabor mussten alle Glasreiniger die gleichen Prüfungen bestehen. Die Tester wollten wissen: Wie gut lösen sie häufige Verschmutzungen wie Gemische aus Fett und Nikotin? Wie steht es mit der Entfernung von Fett und Staub, Make-up, Haarlack und Kalkbelägen? Um den Testsieg konkurrierten Glasreinigungsmarken wie Ajax und Frosch, Sidolin und Viss sowie Handelsmarken wie denkmit von dm und Lidls W5. Bester Glasreiniger ist Frosch Spiritus Glasreiniger für 34 Cent pro 100 Milliliter. Kaum schlechter sind Glas-Total von Mr. Muscle für 39 Cent und der Blink-Glasreiniger der Drogeriemarktkette Müller für nur 10 Cent pro 100 Milliliter. Genauso günstig, aber nur befriedigend reinigen die insgesamt guten Produkte von Aldi (Nord), Lidl, Norma und Penny.

Besonders beim Entfernen eines Fett-Nikotin-Gemischs mussten die Glasreiniger zeigen, was in ihnen steckt. Nikotin ist besonders hartnäckiger Schmutz. Rund 16 Millionen Deutsche rauchen, viele von ihnen auch in ihren Wohnräumen. Um hier die Leistung der Glasreiniger zu testen, brauchten die Tester Kondensat aus gerauchten Zigaretten. Also entwickelten sie eine Abrauch-Maschine, die an acht Tagen insgesamt 400 Zigaretten qualmte. Das Nikotinkondensat vermengten sie dann mit Fett, trugen das Gemisch auf Glasflächen auf, ließen sie trocknen und säuberten sie anschließend. Mit einem Hausmittel aus destilliertem Wasser, Brennspiritus und Spülmittel sowie den 19 gekauften Reinigern.

Tipp: Nutzen Sie ein Mikrofasertuch zum Aufbringen des Glasreinigers auf kleine Flächen wie Spiegel. Wollen Sie größere Flächen wie die Fensterfront eines Wintergartens reinigen, lohnt sich ein Profi-Reinigungsset. Neben einem Mikrofasertuch zum Reinigen des Fensterrahmens zählt dazu ein Einwascher. Mit einem solchen Wischer mit Textilüberzug verteilen Sie Reinigungsmittel auf der Scheibe. Herunter bekommen sie es am besten mit einem Fensterwischer mit Gummi. Ein Fensterleder hilft, Flüssigkeit von den Scheibenrändern zu entfernen.

Zusatzeigenschaften

Elf der 19 Glasreiniger verheißen auf der Verpackung Zusatzeigenschaften. Die sogenannte Wiederanschmutzung oder die Menge an Wasserflecken soll verringert werden. Oder eine Anti-Beschlags-Wirkung wird versprochen. Wenn ein Anbieter mehr verspricht, sollte er es auch halten. Geprüft haben die Tester die Zusatzeigenschaften daher bei allen Glasreinigern. Ins Qualitätsurteil einbezogen haben sie die Ergebnisse bei jenen, die damit werben. Negativ aufgefallen ist dabei dm Denkmit Glasreiniger aus dem Drogeriemarkt, der eigentlich gut und streifenfrei säubert. Positive Überraschung: In den Zusatzeigenschaften brillierten auch Reiniger, die das auf ihren Verpackungen gar nicht ankündigen.

Ein ebenfalls getestetes Hausmittel aus Wasser, Brennspiritus und Handgeschirrspülmittel ist übrigens kein Geheimtipp. 13 der 19 Fertigprodukte reinigten Scheiben und Spiegel besser als die Eigenmischung.

