Berlin An heißen Tagen rächen sich Fehler am Bau: Große Fenster ohne Sonnenschutz, schlechte Gebäudedämmung und Südfassaden ohne Beschattung lassen die Temperaturen in Innenräumen auf unangenehme Werte steigen. Dämmung, Hitzeschutz und schattenspendende Bäume könnten langfristig Linderung verschaffen. Doch viele Hitzegeplagte kaufen ein Klimagerät. Sie wollen es angenehm kühl – sofort.

Schlauch nach draußen

Die Stiftung Warentest hat zehn Klimageräte geprüft – fünf fest installierte Splitgeräte sowie fünf mobile Monoblockgeräte, die sich eher für die Abkühlung an einzelnen heißen Tagen eignen. Splitgeräte kühlen Räume erheblich schneller und zu spürbar niedrigeren Stromkosten als Monoblöcke. Allerdings kosten sie mit 1360 bis 2820 Euro auch mehr als Monoblöcke, die für 350 bis 825 Euro zu haben sind („test“, 7/18).

Mobile Monoblöcke sind unkompliziert – einfach im Baumarkt kaufen, Stecker rein, abkühlen. Der Haken: Monogeräte pusten die warme Raumluft über einen dicken Abluftschlauch nach draußen, den Nutzer aus dem Fenster hängen müssen. Weil dadurch ein Spalt des Fensters offen bleibt, strömt permanent warme Luft von draußen ins Haus und mindert den Kühleffekt.

Um das zu verhindern, müssten Nutzer den Fensterspalt abdichten. Das funktioniert in der Praxis kaum. Drei Anbieter liefern zwar Abdichtungsmaterial mit – allerdings nur für Schiebefenster, die in Deutschland selten sind. Hierzulande übliche Dreh- und Kippfenster lassen sich damit nicht abdichten. Hinzu kommt, dass sich der Abluftschlauch auf bis zu 65 Grad Celsius erhitzt und den Raum zusätzlich aufheizt. Alles in allem eine wenig effiziente Lösung. Von fünf Mono-Geräten schnitten drei nur ausreichend ab, die beiden befriedigenden Geräte sind von De‘Longhi (825 Euro) und Comfee (350 Euro).

Splitgeräte bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät. Zwischen ihnen zirkuliert ein Kältemittel und transportiert Wärmeenergie nach außen. Das Prinzip erlaubt schnelle und energiesparende Abkühlung. Der Haken: Nur Kälteklimafachbetriebe dürfen Splitgeräte installieren. Deren Monteure haben oft volle Auftragsbücher, was eine langfristige Planung erfordert. Die Händler bekommen in der Regel hohe Rabatte. Für die Listenpreise montieren sie meist auch das Gerät. Das einzig gute Splitgerät kommt von Panasonic und kostet 2510 Euro. Drei weitere sind befriedigend, eins ist nur ausreichend.

Wie groß die Unterschiede der beiden Varianten sind, zeigt der Praxistest: Die besten Splitgeräte kühlten den 14 Quadratmeter großen Prüfraum in weniger als zehn Minuten von 35 auf 25 Grad. Die Monoblöcke hingegen benötigten für die Abkühlung zwischen 45 und 106 Minuten.

Zusätzliche Kraftwerke

Unterschiede gibt es auch beim Energieverbrauch: Splitgeräte sind in der Regel dauerhaft im Einsatz und heizen in der Übergangszeit auch. Für ein Szenario mit unterschiedlichen Außentemperaturen haben die Tester die Stromkosten pro Jahr berechnet: Mit knapp 38 Euro klimatisierte ein Split-Gerät den Prüfraum am günstigsten.

Monoblockgeräte sind in der Regel nur an einzelnen Tagen im Einsatz. Die Stiftung Warentest ermittelte die Stromkosten für 300 Betriebsstunden mit niedrigster Solltemperatur und höchster Lüfterstufe. Das entspricht einem Einsatz von je fünf Stunden an 60 Tagen. Dafür zahlen Nutzer mit dem stromhungrigsten Monoblock bis zu 84 Euro.

Pro Stunde verbrauchen selbst die Monoblöcke bei höchster Einstellung maximal 1000 Watt. Nach dem Modell der Stiftung sind das 28 Cent an Stromkosten. Das würden im Hochsommer wohl viele gern für einen kühlen Kopf ausgeben. Betriebe allerdings jeder Haushalt in Deutschland ein Klimagerät, bräuchte es zusätzliche Kraftwerke.

Laut Internationaler Energieagentur fließt ein Zehntel des weltweit verbrauchten Stroms in Klimaanlagen und Lüfter – bis 2050 werde sich der Wert verdreifachen. Deshalb sollten Interessenten vor einem Kauf prüfen, ob sie den gewünschten Kühleffekt durch Rollläden, Markisen oder eine neue Fassadendämmung erreichen.

Nicht zu unterschätzen sind die Geräuschpegel vieler Klimageräte. Monoblöcke arbeiten mit bis zu 64 Dezibel – das stört zumindest die Konversation im Raum. Immerhin brummen sie im Innenraum und stören nur die Nutzer selbst. Splitgeräte können dagegen auch die Nachbarn nerven. Ihre Außenteile erreichten im Test bis zu 59 Dezibel Schallleistungspegel, etwa so viel wie ein Staubsauger in zwei Meter Entfernung.

-> Langfristig empfiehlt die Stiftung Warentest, auf baulichen Hitzeschutz zu setzen: Rollläden, Markisen, UV-Folien, Dämmung. Wenn das nicht reicht, kühlen fest installierte Splitgeräte schnell und effektiv. Vorn liegen Panasonic (2510 Euro), Daikin (2330 Euro) und Mitsubishi Electric (2820 Euro).

-> Wenn der Einbau eines Splitgeräts nicht möglich ist, bleiben mobile Monoblockgeräte. Am besten sind De’Longhi (825 Euro) und Comfee (350 Euro).