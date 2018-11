Berlin Zwölf Geräte traten zum Küchenmaschinen-Test der Stiftung Warentest an: Acht klassische Küchenmaschinen mit Schwenkarm und vier Geräte, die von unten angetrieben werden – Food Processor genannt. Die Maschinen von „KitchenAid“, „Bosch“, „Kenwood“ und Co. mussten Sahne schlagen, Teig kneten, Gemüse hacken oder Käse reiben. Keine kann überall überzeugen. Zwei Geräte, „Magimix Cuisine Systeme“ und „KitchenAid Artisan Food Processor“, verdienen sich eine gute Note. Zwei sind mangelhaft: „WMF Küchenminis“ und „Silvercrest SKMP“ von Lidl.

Daten und Fakten

Vier Geräte im Test sind sogenannte Foodprozessoren. Bei ihnen ragt der Antrieb von unten in die Schüssel. Auf den Antrieb können Aufsätze oder Knethaken gesteckt werden. Sie sind meist kleiner als die klassischen Küchenmaschinen mit einem Schwenkarm, der von oben in die Teigschüssel geklappt wird. Acht Modelle im Test sind solche Küchenmaschinen mit Antrieb von oben. Sie haben Schüsseln von 3,9 bis 6,3 Liter Inhalt und fassen damit im Schnitt doppelt so viel wie die Food Processors im Test.

Kneten, Hacken und Co.

Einen Hefeteig kriegen die meisten noch gut hin. Auch Mixen und Pürieren können alle bis auf eine – der fehlt das Werkzeug. Aber schon beim Sahneschlagen strebt das Feld auseinander. Lauch schneiden oder Zwiebeln hacken überfordert manche Maschinen so sehr, dass die Note im entsprechenden Prüfpunkt Mangelhaft lautet. Als Küchenmaschine für Rohkost sind sie ungeeignet. Schlechte Noten vergab die Stiftung Warentest auch, wenn nach dem Zerhacken der Mandeln noch viele grobe Stücke übrig blieben oder die Küchenmaschine im Test bei den Möhren grobe Stücke statt feiner Raspel produzierte.

Sicherheit bedenklich

Beide Gerätetypen haben meist Aufsätze zum Mixen und Pürieren, mit drehenden Messern. Mit ihren „Mixtulpen“ – Glas- oder Plastikbehälter mit Deckel – können die Modelle einen Standmixer ersetzen. Doch nur bei zwei Maschinen stoppen die Messer, wenn der Deckel geöffnet wird. Die anderen rotieren fröhlich weiter – das ist ein Sicherheitsrisiko. Wer unbedacht in die Tulpe greift, kann sich schwer verletzen. Daher darf es nicht sein, dass sich eine Küchenmaschine auch dann einschalten lässt, wenn sich die Hand oder Werkzeug im Mixer befinden.

Haltbarkeit und Geräusch

Bei Haushaltsgeräten führt die Stiftung Warentest regelmäßig auch Dauerprüfungen durch. In diesem Fall haben die Prüfer die Maschinen etliche Hundert Mal Rührteig und Hefeteig kneten sowie Wasser schlagen lassen – und so eine Nutzungszeit von fünf Jahren simuliert.

Zwei Geräte im Küchenmaschinen-Test fielen schon nach kurzer Zeit aus. Sie gehören auch zu den vier unangenehm lauten Modellen im Test. Es gibt in beiden Produktgruppen laute und weniger laute Maschinen, der Geräuschpegel reicht von 74 bis 89 Dezibel.

Teures Zubehör

Bei den meisten Geräten ist etwas Zubehör dabei. Bei der Schwenkarm-Küchenmaschine „KitchenAid Artisan“ (Online-Preis: 635 Euro) muss der Nutzer aber noch einen Foodprozessor-Vorsatz für weitere 229 Euro kaufen, um Zwiebeln schneiden und Nüsse hacken zu können. Auch bei anderen Modellen ist für das Zubehör ein Aufpreis fällig. Die „Kenwood Chef Elite“ bietet von Haus aus ein Komplettpaket an, inklusive Reibscheiben und Multizerkleinerer. Dafür liegt sie mit 550 Euro auch am oberen Ende der Preisspanne.

Tipps für richtiges Gerät

• Überlegen Sie vor dem Kauf der Küchenmaschine, welche Funktionen Sie wirklich brauchen und wie viel Sie maximal auszugeben bereit sind. Prüfen Sie, was zur Grundausstattung gehört und was Sie extra kaufen müssen.

• Familie oder Single? Welche Mengen bereiten Sie zu? Wuchtige Küchenmaschinen lohnen sich erst für größere Mengen.

• Wie oft setzen Sie Ihre Maschine ein? Wer häufig mit der Küchenmaschine arbeitet, braucht ein solides Gerät.

• Hackmesser verschleißen. Vor allem, wenn sie Mandeln oder Eiswürfel hacken. Für Kräuter ist das Messer dann schnell zu stumpf. Kaufen Sie ein zweites Hackmesser nur für Kräuter.