Berlin Ob beim Joggen, Volleyball oder Tennis – ein guter Sport-BH soll die Brust stützen, ohne die Trägerin einzuengen. Die Stiftung Warentest hat zwölf Modelle getestet, die extra starken Halt versprechen. Darunter BHs von Adidas, Brooks, Decathlon, Nike, Puma und Triumph. Sie kosten zwischen 20 und 75 Euro. Viele eignen sich allerdings nicht optimal zum Sporttreiben: Sie stützen zu wenig, sind mäßig komfortabel oder lassen sich schwer an- und ausziehen.

Ohne einen zuverlässigen Halt wird die weibliche Brust bei jedem einzelnen Laufschritt in Schwingungen versetzt. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch zu Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich führen. Auch das Brustgewebe leidet. Ein guter Sport-BH soll das verhindern.

Die meisten Anbieter unterteilen Sport-BHs in Klassen mit unterschiedlicher Anforderung an den Halt – von der niedrigsten für Sportarten wie Yoga oder Pilates, bei denen die Brust einer geringen Belastung ausgesetzt ist, bis zur höchsten mit extra starker Stützfunktion für extreme Erschütterungen, wie sie beim Joggen, Tennis, Reiten, Volleyball oder Fußball auftreten. Für den Test hat die Stiftung Warentest zwölf Modelle des höchsten Levels ausgewählt – und zwar in den Größen 80 C und 85 D. Die Anforderung ist also hoch, die Sport-BHs müssen was leisten.

Die Tester schickten sechs Hobby-Sportlerinnen aufs Laufband. Sie mussten auch einen Stop-and-go-Parcours absolvieren, bei dem sie vorwärts, seit- und rückwärts sprinteten. Nach jeder Aktivität beurteilten die Probandinnen den Tragekomfort des BHs. Zusätzlich wurde mit einer hochauflösenden Videokamera die Bewegungen der Brüste aufgezeichnet und analysiert. Die Auswertung zeigt: Die meisten BHs schafften es kaum, die Brust der Läuferinnen im Zaum zu halten. Nur zwei der zwölf geprüften Modelle minimierten die Schwingungen des Busens beim Sport deutlich: Brooks Juno für 60 Euro und Ultimate Run Bra von Shock Absorber für 54 Euro.

Die BHs von Adidas, Odlo, Triumph und Under Armour besitzen variable Träger, die Sportlerinnen sowohl klassisch gerade als auch gekreuzt tragen können. Die BHs von Anita und Bonprix lassen sich nur klassisch tragen. Vier Modelle haben einen Ringerrücken mit Trägern, die zwischen den Schulterblättern zusammenlaufen. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht von der Schulter rutschen. Ihr Nachteil: Ringerrücken werden in der Regel über den Kopf an- und ausgezogen. Das ist umständlicher als mit klassischen BHs.

Der Test zeigt: Nicht jeder Sport-BH ist für jede Frau gleich gut geeignet. Schulter- und Brustbereich sind bei jeder individuell geformt, was die Suche nach dem perfekten Sport-BH erschwert. Noch komplizierter wird die Suche dadurch, dass Hersteller die Größen unterschiedlich auslegen. Das zeigt auch die Passformprüfung im Test. Zudem gibt es sehr kleine oder große Größen selten. Da hilft nur eins: BHs verschiedener Anbieter anprobieren und sich im Geschäft beraten lassen.

Ist erst einmal der passende Sport-BH gefunden, dann ist er hoffentlich so robust wie die meisten Modelle im Test. Ihre Verschlüsse, Haken und Ösen bestanden die Zugprüfung. Nur bei den 30 Waschversuchen schwächelten einige.

Tipp: Schweiß und Hautfett können das elastische Material im BH angreifen. Waschen Sie ihn deshalb möglichst nach jeder schweißtreibenden Aktivität – allerdings ohne Weichspüler.

-> Viele Sportarten erfordern einen gut stützenden BH, vor allem bei Frauen mit großer Oberweite. Ihnen empfiehlt die Stiftung Warentest Brooks Juno für 60 Euro und Shock Absorber Ultimate Run Bra für 45 Euro. Beide beweisen den besten Halt im Test (7/18).

-> Anita Air Control für 75 Euro und Odio High Support für 55 Euro sind insgesamt gut, stützen aber nur mittelmäßig. Sie eignen sich eher für leichten Sport.