Bremerhaven Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Der kreative Umgang mit Überraschungen gehört quasi zur Jobbeschreibung von Cornelia Meyer. Die gelernte Hotelfachfrau und langjährige Hoteldirektorin sieht gerade im Unerwarteten einen speziellen Reiz ihres Berufs.

Wenn etwa Gäste an der Rezeption stehen, die erst für nächstes Jahr gebucht haben, oder wenn eine Tagungsgruppe plötzlich doppelt so groß ist wie besprochen und der reservierte Raum nicht mehr ausreicht. Cornelia Meyer bringt nichts aus der Ruhe. Ihr Motto heißt: „Ich kann, ich will, ich werde.“ Das verspricht sie sich morgens vor dem Spiegel.

Selbstbewusste Antwort

Die 40-Jährige mit den strahlend blauen Augen und den blonden schulterlangen Haaren erzählt einige Anekdoten aus ihrer Karriere, begleitet von einem tiefen Lachen. Die Managerin trägt dezente Perlenohrstecker und ein schwarzes Kleid mit bunten Blumenmustern zu roten hochhackigen Schuhen und empfängt in der eleganten Lobby des Bremerhavener Vier-Sterne-Superior-Hotels „The Liberty“.

Das fünfgeschossige Gebäude steht am Neuen Hafen gleich neben dem Deutschen Auswandererhaus und wirbt unter anderem mit einem traumhaften Weserblick. Beide Gebäude wurden vom Hamburger Architekten Andreas Heller entworfen. Dass Cornelia Meyer das im Februar 2018 eröffnete Haus vier Monate später als Direktorin übernahm, war auch ein unvorhergesehenes Ereignis.

„Eigentlich war eine Auszeit geplant“, sagt Cornelia Meyer. Sie hatte zuvor sieben Jahre in der Führungsetage eines Lüneburger Hotels gearbeitet, in dem nach einem Eigentümerwechsel das Leitungsteam ausgetauscht wurde. Eine gute Gelegenheit, dachte die Hotelfrau, ein Jahr auszuspannen und ihren Hobbys nachzugehen: Reisen, Gleitschirmfliegen, Freunde besuchen, mehr Auftritte mit ihrer Band Miss Myer, in der sie die Frontfrau gibt. Dann lud sie der Geschäftsführer der Hamburger Raphael-Gruppe, zu der das „The Liberty“-Hotel gehört, zu dessen Eröffnung in die Seestadt ein. „Boah , ist das schön. Das Haus ist ein Traum“, schwärmt Meyer noch immer und hatte die nächste Stelle.

Was nach Zufall klingt, folgt einem klaren Karriereplan, den die Hotelmanagerin seit über 20 Jahren erfolgreich umsetzt. Als die Hotelfachfrau nach ihrer Ausbildung in Garbsen bei Hannover ihren ersten Job in Emden begann, fragte sie der Chef beim Einstellungsgespräch: „Und wo sehen Sie sich in zehn Jahren?“ „Dann sitze ich auf Ihrem Stuhl“, lautete die selbstbewusste Antwort. Cornelia Meyer erhielt einen Arbeitsvertrag und behielt in gewisser Weise recht.

Anfang 2011, neun Jahre und elf Monate nach ihrer selbstbewussten Ansage, leitete sie ihr erstes Hotel. Ein inhabergeführtes Haus auf Helgoland. Andere berufliche Stationen hießen Papenburg, Bremen und Liebenwalde im Brandenburgischen. „Jeder Jobwechsel diente dazu, meine Karriere voranzubringen“, sagt die 40-Jährige.

Die Herausforderung in Bremerhaven sei es, eine nagelneue Luxusherberge mit 98 Zimmern und Suiten nicht nur in den attraktiven Sommermonaten am Markt zu etablieren. Mit der Auslastung im ersten Jahr, knapp 50 Prozent, liegen die Direktorin und ihre gut 50 Mitarbeiter über dem Soll. In fünf Jahren sollen es 70 Prozent sein.

Als Höhepunkte ihres ersten Jahres nennt Cornelia Meyer die Pressekonferenz des niederländischen Königspaars Anfang März im „The Liberty“ und den ersten Platz in der Kategorie „First Class“ unter allen bundesweiten Hotel-Neueröffnungen in 2018. Die Auszeichnung vergibt die Fachzeitschrift „Tophotel“.

Ruhe im Grünen

Dass Cornelia Meyer nach dem Abitur eine Lehre in einem Hotel absolviert hat, war ursprünglich nur als Mittel zum Zweck gedacht. „Mit elf stand für mich fest: Ich werde Stewardess“, sagt Cornelia Meyer. Die Tochter eines Berufssoldaten und Jetpiloten liebt das Fliegen. Überdies die schicken Kleider und die freundlichen Umgangsformen der Flugbegleiterinnen sowie das „Leute betüdeln“. Eine Voraussetzung für den Traumjob war eine abgeschlossene Ausbildung zur Hotelfachfrau.

Kurz vor Ende der Lehrzeit wurde sie zu einem Assessment-Center der Lufthansa nach Frankfurt am Main eingeladen. Schon der Flug dorthin sei eine Enttäuschung gewesen. Cornelia Meyer erinnert sich an gelangweilte, gestresste und wenig motivierte Stewardessen. „Das hat mir nicht gefallen.“ Und weil ihr Hotel Spaß machte, beschloss sie: „Also mach’ ich Hotel.“

Das Tolle an der Hotelarbeit im Allgemeinen und als Direktorin im Besonderen sei die Vielfalt. „Ich bin Mädchen für alles“, meint Cornelia Meyer. Sie kümmere sich ums Personal, um die Gäste, um den Service, ums Marketing, um die Preisgestaltung, und wenn’s eng wird, packt sie auch beim Tische rücken mit an oder putzt die Fenster.

„Wir arbeiten in einem wunderbaren Ambiente und erhalten ständig Seelenstreichler. Denn für jedes Lächeln, das wir senden, bekommen wir ein Lächeln zurück.“ Nicht zuletzt machten den Job die erwähnten Unwägbarkeiten aufregend, für die es immer eine Lösung gebe, weiß sie aus Erfahrung.

Mit dem Wechsel nach Bremerhaven ist Cornelia Meyer wieder näher an ihre alte Heimat gerückt. Die gebürtige Münchnerin verbrachte einige Jahre ihrer Kindheit und Jugend in Oldenburg und in Schortens (Kreis Friesland). „Ich bin ein Landkind und mag es privat am liebsten grün und ruhig“, gesteht die quirlige Hotel-Managerin, die Anfang Mai nach Esenshamm (Kreis Wesermarsch) gezogen ist in ein Fachwerkhaus mit Reetdach an einem Siel. Dort findet sie Zeit, ihre Akkus aufzufüllen. Etwa bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Freund und ihrem Hund.

Und was ist mit den Auszeit-Plänen? Cornelia Meyer schaut amüsiert und schweigt. Ihr Blick sagt: „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.“