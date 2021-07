Blühwiesen: „Mut haben und Wildnis zulassen“

Damme Die „Lieblingswiese“ von Bernd Averbeck liegt am Rande des Dammer Bergsees. Auf einer Fläche von knapp drei Hektar stehen 130 Obstbäume, darunter allein 60 Apfelsorten, aber auch Kirsche, Pflaume, Mirabelle. Umgeben wird die Wiese von einer Totholzhecke, schließlich brütet der größte Teil unserer Singvögel am oder nur knapp über dem Boden, sagt Averbeck. Für alle anderen haben sie Nistkästen aufgehängt.

Am Boden ein Meer von Blumen. So ungefähr sah es in seiner Kindheit vielerorts aus, sagt Werner Schiller. Da waren die Wiesen noch weiß von den Margeriten, gelb vom Klappertopf, rosa von den Kuckucks-Lichtnelken – unterschiedliche Farben zu unterschiedlichen Zeiten. Da summte, zwitscherte und zirpste es auch noch. 1953, mit dem Flurbereinigungsgesetz, begann für Schiller der „Niedergang der bunten Wiesen“. Er ist jetzt 73, Bernd Averbeck 75. „Wir sind Fossis“, sagt Schiller, Nabu-Fossilien. Averbeck leitet die Gruppe am Dümmer, Schiller ist in Damme aktiv. Zwei pensionierte Lehrer im Dienste des Naturschutzes.

Die Wiese am Dammer Bergsee ist nur eine von rund 50 Flächen rund um den Dümmer, um die sich der Nabu kümmert. 50 Hektar Land haben sie gekauft, erzählt Averbeck. Die Preise sind stark gestiegen, „die Landwirte brauchen jeden Meter für ihre Gülle.“ Der Nabu braucht ihn für den Naturschutz. Ihr Ziel: Biotope vernetzen. „Bei kleinen Flächen hast du immer Interessenkonflikte“, sagt Averbeck. Also haben sie 250 Hektar dazugepachtet. Dabei kooperieren sie mit Landwirten, die Heu brauchen, denn die Wiesen müssen beweidet und gemäht werden. „Sonst hast du Wald.“ Außerdem hoffen sie auf Kompensationsflächen. Bei Eingriffen in Natur und Landschaft muss der entstandene Schaden ausgeglichen werden, so sieht es das Bundesnaturschutzgesetz vor. Auch die Wiese am Dammer Bergsee ist eine solche Kompensationsfläche.

Wiese beim Ex-Kloster

Ihre Vorzeige-Wiese liegt neben dem ehemaligen Kloster Damme, dort, wo mit dem Pickerweg und dem Kardinalsweg gleich zwei Wanderwege vorbeiführen. Bis 1999 war hier ein normaler Acker. Dann hat die Nabu-Gruppe Damme Strukturen geschaffen: Steinhaufen aufgeschichtet, Tro-ckenmauern errichtet, einen Libellenteich ausgehoben und einen Hirschkäfermeiler angelegt. Denn ohne Strukturen keine Artenvielfalt, sagt Schiller. Das Insektenhotel am Rand der Streuobstwiese ist zwar „schön anzusehen, bringt aber nicht viel“, sagt Averbeck, „Wildbienen brauchen offenen Sandboden.“

Sicher, Bienen sind wichtig, es geht ihnen aber auch um Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Milben und was sich sonst noch so auf einer Wiese tummelt. Allesamt „spezialisiert“, so Averbeck. Schmetterlinge wie Tagpfauenauge oder Admiral legen zum Beispiel ihre Eier nur auf Brennnesseln ab. Und auch die Raupen fressen nur Brennnesseln. Hat sich der Falter entpuppt, holt er mit seinem langen Rüssel den Nektar aus der Blüte von Natternkopf oder Lichtnelke. „Wenn die Pflanze weg ist, ist auch das Insekt weg.“

Biotop-Management

So eine Blühwiese kommt nicht von allein. „Du musst gezielt Management machen für bestimmte Arten.“ Regionale Arten vor allem, sagt Averbeck, „die seit 5000 Jahren hier vertreten sind“. Wenn er in diesen Tagen irgendwo Margeriten sieht, notiert er sich den Standort. Wenn der Samen reif ist, sammelt er ihn ein und sät ihn im Herbst aus. Den Samen einfach so in die Natur werfen, Stichwort: Guerilla Gardening, das funktioniert nicht. „Für diese Samenbomben muss man offene Böden haben.“ Sonst ist man am Ende „schwer enttäuscht“.

Selbst ein kleiner Blühstreifen will anständig geplant sein. Am Ackerrand ein bisschen Land umpflügen und gezüchtete Sorten wie Sonnenblumen, Malven oder Ringelblumen ausbringen, das biete zwar was fürs Auge und einigen Insekten Nahrung, aber keine Kontinuität, bemängelt Averbeck. „Und im nächsten Jahr kommt wieder Mais auf die Fläche“. Für Schiller ist das „moderner Ablasshandel“.

Aber auch die Nabu-Aktivisten haben es nicht leicht. Ihr größtes Problem sind die Nährstoffe, sagt Averbeck. „Selbst wenn ich nichts tue, wird hier gedüngt.“ Mit Stick-stoff, der vor allem aus der Landwirtschaft in die Luft gelangt und über den Regen abgeladen wird. „Viel Regen, viel Dünger, viel Gras.“ Gras wollen sie aber nicht haben. Also plaggen sie ab, wie früher, „am besten mit Schulklassen“, und säen die Samen aus. Wenn sie Glück haben, kommen Blumen. Besonders bunt geht es im Juli und August zu, wenn Schmetterlinge fliegen.

Mehr Farbe im Garten

Und wenn jemand ein bisschen mehr Farbe in seinen eigenen Garten bringen will? „Ganz wichtig: Rasenmäher in die Ecke“, sagt Averbeck. Dann mit einer Forke Soden abheben und daraus am Rand eine Mauer bauen, vielleicht einen halben Meter hoch. Dann Samen in den offenen Boden säen, regionale Sorten, versteht sich. Und dann „die Wildnis zulassen. Man muss Mut haben. Und einen langen Atem. Und Gottvertrauen.“