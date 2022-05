Ausstellung: Eine Feldforschung der persönlichen Art

Delmenhorst „Die Zeitungen sind wichtig“, betont Antje Schiffers, „denn die Geschichten machen die Dinge erst lebendig“. Ihre Ausstellung in der Städtischen Galerie zeigt alles andere als die übliche Präsentation von Gemälden oder Skulpturen. Zu sehen sind Objekte, Figuren, Fotos und Filme, die von ihrer Reise durch die fünf Partnerstädte von Delmenhorst erzählen.

Von August 2021 bis März 2022 besuchte Antje Schiffers die Orte Lublin in Polen, ­Kolding in Dänemark, Allonnes in Frankreich, Eberswalde in Brandenburg und nach ­Borisoglebsk in Russland. Jeweils eine Woche lang ­schlüpfte sie in die Rolle der „diplomatischen Vertreterin“ von Delmenhorst und setzte damit um, was zum Wesen ­jeder Städtepartnerschaft dazugehört, nämlich das gegenseitige Kennenlernen.

„Relationale Ästhetik“

Die Begegnung mit fremden Kulturen steht schon lange im Zentrum von Schiffers künstlerischer Arbeit, die im Fachjargon als „relationale ­Ästhetik“ bezeichnet wird. Einfacher formuliert handelt es sich um eine Kunstform, welche menschliche Beziehungen zum Ausgangspunkt nimmt.

Erste Erfahrungen ­dieser Praxis machte sie vor über 20 Jahren in Mexiko, als sie 1998 im Rahmen eines DAAD­Stipendiums ein Jahr in ­Chicahuaxtla verbrachte. Ein Dorf, das auf 3000 m Höhe fernab jeglicher Großstadt liegt. „Um mir die Umwelt zu erschließen, sagte ich mir, fange ich mal ganz bescheiden an und male ­Blumen. Es dauerte nicht lange, da galt ich dort als die Blumenmalerin. Die Kinder nahmen mich mit in den Urwald und zeigten mir ­Pflanzen.“

Die Reise nach Mexico ist nur ein Beispiel von Orten, die sich Antje Schiffers – wie sie sagt – nicht ausgesucht hat, sondern in die sie zufällig ­„hineingestolpert“ ist, um jedes Mal aufs Neue festzustellen, dass man andernorts viel lernen kann. So auch bei ihrer Rundreise durch die Partnerstädte von Delmenhorst.

„Ich war verblüfft, wie verschieden der Begriff der ,Kultur‘ in den einzelnen Städten gebraucht wird. Im polnischen Lublin zum Beispiel ist Kultur sehr stark mit dem Widerstand gegen die Staatsgewalt verbunden“, erzählt Schiffers. „Das zeigt sich zum Beispiel an dem Taschenbuch ‚Mały Lonspirator‘. Darin enthalten sind Anleitungen zum Drucken von Flugblättern bis hin zu Verhaltensregeln im Falle einer Verhaftung.“ Das Buch gehört zu den Mitbringseln, die im Haus Coburg zu ­sehen sind.

Als ein typisches Requisit für Allonnes dient in der Ausstellung ein Kickertisch, denn in der kommunistischen Arbeiterstadt westlich von Paris wird Kultur vielmehr als Hilfestellung zum Aufbau der Gesellschaft begriffen.

Jeder Stadt ein Raum

„Das Angebot von Sportstätten und Jugendclubs ist frappierend. Hier ist Kultur ein Freund, der dem Miteinander dient“, erklärt Schiffers. „In der Bahn traf ich zwei Mediatoren, deren Aufgabe es ist, jegliches Aufkommen von Gewalt zu verhindern, damit jeder ohne Angst mitfahren kann.“

Jeder der fünf Partnerstädte ist ein Raum gewidmet. Zum Mitnehmen hängen die ­besagten Zeitungen an der Wand, die – in deutscher sowie der jeweiligen Landessprache – über die einzelnen Dinge und deren Herkunft Auskunft geben. Um als „Kulturbotschafterin“ von Delmenhorst überzeugend auftreten zu können, hatte sich Antje ­Schiffers zunächst einmal mit der Stadt selbst befasst. Sie hat Interviews in der Stadt­verwaltung, der Städtischen Galerie und im Industriemuseum geführt.

Dort hat sie ­Rainer Duczek, den letzten Lehrling der Norddeutschen Wollkämmerei getroffen, die 1981 die Produktion einstellte. Ebenso führte sie Gespräche mit Margrid Kettler und Kurt Reissweber, die beide bei ­Delmod beschäftigt waren. Das Modeunternehmen, das den Ruf der Stadt Delmenhorst als bedeutenden Standort der ­Bekleidungsindustrie lange mitgeprägt hat, musste 2009 Insolvenz anmelden.

Decke als Gastgeschenk

Zu viert haben sie Tisch­decken mit Delmenhorster Motiven hergestellt, die als ­offizielle Gastgeschenke übergeben wurden. „Sinngemäß ist der gedeckte Tisch für diplomatische Beziehungen eine gute Sache“, erklärt Schiffers, die neben Englisch auch Französisch und Russisch spricht.

Am Ende ihrer fünften ­Reise kam sie in Borisoglebsk der kriegerischen Invasion in der Ukraine zeitlich sehr nah. Begleitend zur Ausstellung ist ihre Reise auch digital er­fahrbar unter