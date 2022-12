Architektur: Auf Spuren eines talentierten Kirchenmeisters

Essen /Lindern Der Kölner Dom ist bundesweit für viele Menschen als deutsches Monumentalgebäude ein Begriff. Er konnte 1880 nach insgesamt 632 Jahren Bauzeit vollendet werden. Seitdem ist er eine der größten Kathedralen im gotischen Baustil, der auch in den Kirchen unserer Region zu finden ist. Doch der Erbauer von 30 dieser katholischen Kirchen Johann Bernhard Hensen ist heute nur wenigen Menschen bekannt.

Gebürtiger Sögeler

Der gebürtige Sögeler hat sich damit im 19. Jahrhundert als Architekt von Sakral- und Profanbauten im Nordwesten ein Denkmal gesetzt. Er prägte im Emsland, Osnabrücker Land sowie im Offizialat Oldenburg den neugotischen Baustil an verschiedenen Orten der Region, wobei die Linderner Kirche St. Katharina von Siena und die St. Bartholomäus Kirche in Essen im Oldenburger Münsterland zu den Perlen von Hensens Kirchen gehören.

Der talentierte Kirchen- und Dombaumeister wurde 1828 als Sohn eines Kötters und Gemeindevorstehers geboren und absolvierte später eine handwerkliche Ausbildung als Maurer- und Zimmermeister in seiner Heimat, bevor er an der polytechnischen Schule Hannover zum Architekten avancierte.

Laut Ansgar Brockmann (Jahrbuch des emsländischen Heimatbundes, 68/2022) stand Hensen während seines Studiums unter dem Einfluss von Conrad Wilhelm Hase, der die „Wiederbelebung des mittelalterlichen Backsteinbaus“ lehrte und „das Baugeschehen in Norddeutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgeblich mitbestimmte“. Damals kam das Bauen mit Backsteinen in Mode, was man Hensens neugotischen Kirchen bis heute ansieht. „Die Kirchenschiff- und Chorfassaden wurden flächig angelegt und allein durch den Wechsel von Strebepfeilern und Fenstern rhythmisch gegliedert“, schreibt Brockmann.

Seine fantasievoll gestalteten Maßwerkfenster, aneinandergereihte Giebel und hohe Türme stellten eine repräsentative Steigerung von Hensens Baustil dar. Er habe im Innenraum den Bautyp der dreischiffigen Hallenkirche westfälischer Prägung bevorzugt. Neben der Ausführung von einfachen Rundpfeilern habe der talentierte Hensen durch Dienstvorlagen und Bündelpfeiler eine hochgotische Raumwirkung erzielt. Sie erinnern an die spätmittelalterliche Gotik von 1250 bis 1600, welche in der Zeit des Historismus (1830 bis 1900) wie auch andere Baustile historischer Zeitepochen (Romanik, Barock) nachgeahmt wurden.

Sakralbau stark geprägt

Hensen prägte den neogotischen Sakralbau des frühen Historismus im Nordwesten wie kein anderer. Die typischen neogotischen Bauelemente kommen in der Essener St. Bartholomäus Kirche alljährlich in der Advents- und Weihnachtszeit besonders zur Wirkung, da ihr Innenraum in Regenbogenfarben illuminiert wird. Das Gotteshaus gilt als Hauptwerk Hensens im Oldenburger Münsterland, wo er auch seine Spuren an der Antonius-Kapelle in Cloppenburg-Bethen, St. Margaretha in Emstek , St. Josef in Lüsche/ Bakum, St. Marien in Friesoythe und an St. Katharina von Siena in Lindern hinterlassen hat.

Auf der Grundlage von Hensens Plänen errichtete Franz Xaver Lütz die katholische Kirche St. Peter in Oldenburg quasi posthum von 1873 bis 1876, nachdem Hensen 1870 verstorben war. Geradezu mächtig erscheint die von 1860 bis 1865 entstandene neugotische Hallenkirche in Lindern, wofür eine Ziegelei in Osterlindern 1 837 907 rote Feldbrand-Ziegelsteine lieferte, wie der Gästeführer Heinrich Wichmann weiß. „Das Innere bildet eine sehr einheitlich wirkende lichte Halle mit acht reich gegliederten Bündelpfeilern.

Der größte Schatz der Kirche sind die (echten) spätgotischen Altarreliefs aus dem Vorgängerbau des 16. Jahrhunderts“, verweist Wichmann nicht ohne Stolz auf die Raritäten des Linderner Gotteshauses.

Dom restauriert

Auch die Messing-Standleuchter aus dem 19. Jahrhundert unterstreichen den ästhetischen Gesamteindruck. Die figürlichen Fenster stammen von dem Münsteraner Künstler von der Forst, der diese 1866 als Glasmaler gestaltet hat.

Die Krönung von Hensens Lebenswerk bildete die Restaurierung des Osnabrücker Doms in den Jahren (1856-70), bevor er 41-jährig an Scharlachfieber und Gehirnschlag verstarb und auf dem Osnabrücker Hasefriedhof seine ewige Ruhestätte fand. Hensens erstes und einziges neuromanisches Werk (1856 – 1858) war die Kirche Mariä Himmelfahrt in Wachtum bei Löningen. Denn aus seiner Sicht ließ es sich „wohlfeiler und billiger“ im gotischen Stil bauen.