Smart City / Fliegerhorst: Babak Ravanbach entwickelt Lichtmasten als Ladestation

Oldenburg Das Bestreben unseren Planeten zu schützen treibt Babak Ravanbach an. Seine Leidenschaft fürs Lernen und das weltweit wachsende Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien haben den Elektrotechnik-Ingenieur nach Oldenburg geführt. Nach dem Studium an der University of California, San Diego und der University of Phoenix, beide USA, hat er in Südamerika, den USA und Südafrika gearbeitet – zuletzt hauptsächlich im Bereich Entwicklung von Photovoltaiksystemen. Da passte der Oldenburger Masterstudiengang „Erneuerbare Energien (EUREC)“ hervorragend, um sein Wissen zu erweitern.

„Ich habe mich nach umfangreichen Recherchen aus zwei Gründen für die Universität Oldenburg entschieden: Erstens wegen der langen und erfolgreichen Geschichte des Programms für erneuerbare Energien, das auch eng mit einem Netzwerk lokaler Forschungsinstitute und regionaler Organisationen zusammenarbeitet und zweitens wegen des ehrgeizigen Energieprogramms Deutschlands zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien und der umweltbewussten Atmosphäre in Norddeutschland“, sagt der 38-Jährige.

Im Herbst 2015 startete sein Studium in Oldenburg. Nach dem erfolgreichen Abschluss, begann er als Ingenieurwissenschaftler bei Next Energy, das später zum DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme wurde, zu arbeiten. Derzeit entwickelt er eine Lösung für eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Energieversorgung von nicht elektrifizierten ländlichen Gemeinden mit. Dabei wird in Upper Blinkwater in Ostkap, Südafrika, ein dezentrales Photovoltaik-Stromnetz aufgebaut. In der Gemeinde leben etwa 90 Prozent der Einwohner von Sozialhilfe und haben keinen Zugang zum nationalen Hauptnetz. „Unser Ziel ist, ein intelligentes Monitoring und Evaluierungssystem zu entwickeln, das den Datenfluss zwischen Stromerzeugern, -verbrauchern, Versorgungsunternehmen, aber auch Behörden und Forschungsinstituten gewährleistet. Damit soll auf Dauer die Lücke zwischen Entwicklung und realem Betrieb dezentraler Netze auf Basis erneuerbarer Energien geschlossen werden“, sagt Ravanbach.

Der enge Kontakt zu ehemaligen Kommilitonen und Dozenten, die mittlerweile Freunde geworden sind, ist ihm wichtig. Und auch im Uni-Leben ist Babak Ravanbach weiterhin aktiv, sei es indem er beim Orientierungstag oder dem Karrieretag mitarbeitet oder einen neuen Kurs mit dem Titel „Future Power Supply Systems“ mitentwickelt. „Ich bin stolz darauf, meine Erfahrungen weitergeben zu können, Studienanfänger über die neuesten Forschungsthemen zu unterrichten und – hoffentlich – ein gutes Vorbild zu sein“, schmunzelt Ravanbach.

Mit Blick auf sein bevorzugtes Verkehrsmittel, klappt das Vorbildsein jedenfalls. „Früher bin ich mit dem Auto zur Arbeit und auch sonst überall hingefahren. Seit ich in Oldenburg wohne, nehme ich meistens das Fahrrad und freue mich sehr, dass ich mit dem Rad fast jedes Ziel in Europa erreichen kann“, so Ravanbach, der in seiner Freizeit viel Sport treibt. Er schwimmt gern, spielt Beachvolleyball und Tischtennis.

Über sein neues zu Hause sagt er: „Ich finde, Oldenburg ist eine großartige, ,grüne‘ Stadt mit viel Potenzial.“ Dieses liegt zum Beispiel in dem Smart City-Projekt im Fliegerhorst-Quartier. Der Elektrotechniker hat an der Entwicklung der intelligenten Lichtmasten mitgearbeitet, die dort als Ladestationen dienen sollen. „Ich widme meine Zeit gern der Entwicklung von Wissen und dessen Verwirklichung für die Zukunft einer noch ,grüneren‘ Stadt.“