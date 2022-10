Ausstellung: Wie sich das Komische in der Panik verbirgt

Wilhelmshaven Ein warmes, rot-oranges Licht durchflutet das Innere der Kunsthalle ­Wilhelmshaven. Das verglaste Sheddach des 1960er-Jahre-Baus hat die Berliner Künstlerin und gebürtige Oldenburgerin Katja Aufleger mit Folie in verschiedenen Rottönen beklebt. So entsteht in der ­Halle ein Farbspiel, das an einen wohlig-warmen Sonnenuntergang erinnert. Doch Wärme und Geborgenheit löst Auflegers jüngst gestartete Ausstellung „It’s Never Too ­Late To Panic“ nicht aus. Denn, dass Rot nicht umsonst eine Signalfarbe ist, unterstreichen die Sirenen an den Wänden der Kunsthalle.

„Es ist dieses Zwischen­gefühl“, sagt Aufleger. Dieses „Zwischengefühl“ soll beschreiben, was sie mit ihrer Kunstinstallation, die sie eigens für die Kunsthalle entworfen hat, auslösen möchte. Sie möchte eine ähnliche Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern herauskitzeln, die den Körper an einem späten Herbstnach­mittag durchdringt, wenn es dämmert, der Tag aber noch nicht beendet ist, erklärt die Künstlerin. Dieses Zwischengefühl kann mit einer Art Panik verbunden sein. Panik davor, nicht zu wissen, was passieren wird. Für Aufleger ist dieses „Zwischengefühl“ aber mehr als etwas Bedrückendes. „Es kann auch komisch sein“, sagt sie. Und diese Komik will sie mit drei riesigen Baggerschaufeln, die Teil der Ausstellung sind, visualisieren.

Ausstellung ist lebendig

Baggerschaufeln führen Eigenleben: Eine der drei Baggerschaufeln steht im Erdgeschoss der Kunsthalle. Mit ihr wird die Ausstellung eröffnet. Sie ist massiv und erweckt den Eindruck, mitten auf einer Baustelle zu sein. Es breitet sich Skepsis aus. Gleichzeitig zieht das rote Licht direkt weiter in die Ausstellung. Es geht fast gar nicht anders, als dem Licht zu folgen.

Vorbei an der Bagger­schaufel führt eine Treppe in den oberen Teil der Halle. Aufleger hat entlang der Wand immer in gleichen Abständen nebeneinander gereiht Sirenen aufgehängt, die auf ganz verschiedene Art und Weise leuchten. Mal schnell und ­hektisch getaktet, mal mit einer längeren Verschnaufpause. „Das sind zwar alles Sirenen, aber sie sind auf ihrer Art alle unterschiedlich“, sagt die Künstlerin.

Muster an der Wand

In sich zusammen ergeben sie eine Einheit, aber einzeln betrachtet, werfen sie unterschiedliche Muster an die Wand. Sie könnten symbolisieren, welch unterschiedliche Formen die Panik annehmen kann: Mal ist sie schrill, mal ist sie laut, mal ist sie leise, mal ist sie lang, dann wieder leise, aber manchmal auch ganz unterschwellig, kaum spürbar, dennoch da.

Unterschwellig, kaum spürbar, dennoch da, ist sie auch beim Betrachten der drei ­Baggerschaufeln. Sie wirken wie Klauen oder Mäuler von Ungeheuern. Sie gehen auf und zu, so als würden sie lebendig sein.

Die Ausstellungstücke sind so programmiert, dass es so scheint, als würden sie mit­einander kommunizieren. Das kann ernst, aber auch ein ganz komisches Gespräch sein. Der Besucher weiß jedoch nicht, was ihn erwartet. „Wenn man sie sich genau anschaut, haben sie ja auch echt etwas ­Komisches“, sagt Aufleger.

Ein abstraktes Gefühl

„It’s Never Too Late To Panic“ visualisiert treffend ein Gefühl, das gerade in diesem Jahr – in dem Krieg und Not immer spürbarer werden – ein stetiger Begleiter ist. Ein Un­behagen und die Furcht vor dem Noch-Nicht-Eingetretenen. Aber auch dem Aufatmen, wenn die Panik sich als unbegründet entpuppt, gibt sie Raum. Dabei schafft die Künstlerin es, dieses kaum greifbare Gefühl einzufangen, ohne es konkret zu machen.