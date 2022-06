Naturschutz: Sorge um Brut und Aufzucht von Jungvögeln

Wilhelmshaven Folgen des sich ändernden Weltklimas bedrohen einer Studie zufolge die Lebensräume mancher Zugvögel entlang ihrer ost­atlantischen Zugrouten. In Nordwesteuropa werde der steigende Meeresspiegel bereits zu den Hauptbe­lastungen gezählt, teilte das Gemeinsame Wattenmeer­sekretariat in Wilhelmshaven kürzlich anlässlich der Ver­öffentlichung des Unter­suchungsberichts mit.

Das Wattenmeer vor den Küsten Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande gilt als Drehscheibe des ost­atlantischen Vogelzuges. In dem von der Unesco ausgezeichneten Feuchtgebiet fressen sich Millionen Vögel Nahrungs­reserven für ihren Weiterflug zwischen Afrika und der Arktis an.

Starkregen und Stürme

Der Klimawandel habe auf die meisten Küstengebiete Einfluss, sagte Kristine Meise, Programmleiterin Zugweg und Biodiversität des Wattenmeersekretariats. Im Wattenmeer etwa würden neben dem Meeresspiegelanstieg zunehmend extreme Wetterereignisse wie Starkregen und ­Stürme den Vögeln bei der Rast und Brut zusetzen.

Auch im Hauptüberwinterungsgebiet vor Westafrika seien die Folgen des Klimawandels etwa durch Erosion an den Küsten für Zugvögel bereits zu spüren, sagte Meise. Andere Faktoren wie Über­fischung, Schiffsverkehr und Holzeinschlag haben der ­Studie zufolge dort aber noch größeren Einfluss.

Die Einschätzungen zu den Lebensraumbelastungen sind Teil des Ende April ver­öffentlichten Untersuchungsberichts. Bei dem Projekt werden seit 2014 alle drei Jahre Zugvogelpopulationen entlang des ostatlantischen Vogelzuges gleichzeitig gezählt. An der letzten Zählung 2020, deren Ergebnisse nun vor­liegen, waren mehr als 13 000 Menschen in 36 Ländern ­beteiligt.

Veränderungen erkennen

Solche regelmäßigen Zählungen seien wichtig, um ­Veränderungen in den Populationen frühzeitig zu erkennen, sagte Meise. „Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein Zugvogel in der Regel nicht an einem Ort bleibt – und manchmal ändert er auch seine Flugroute. So kann es sein, dass die Anzahl der Vögel einer bestimmten Art im Wattenmeer sinkt, global gesehen der Bestand aber stabil bleibt oder sogar steigt.“

Um den ­globalen Bestand zu messen, müssten daher alle Orte, an denen die Vögel vorkommen können, gleichzeitig erfasst werden. Die letzte Zählung ­ergab, dass 2020 im Vergleich zu ­Beobachtungsdaten, die mehrere Jahrzehnte zurückliegen, bei der Hälfte der insgesamt 83 beobachteten Zugvogelpopulationen die Bestände zunahmen.

16 Prozent der Populationen waren stabil, bei 30 Prozent ver­zeichneten die ­Forschenden eine Abnahme – etwa bei ­Watvögeln, die in der sibirischen Arktis brüten.

Eine mögliche Erklärung dafür seien sich ändernde ­klimatische Bedingungen, ­sagte Meise. „Die Zugvögel ­haben sich über Jahrtausende an bestimmte Zeiten angepasst.“ Durch den Klima­wandel beginne der Frühling und damit die Schneeschmelze und der Schlupf von Insekten in der Arktis aber früher.

Bruterfolg rückläufig

Für die Brut und Aufzucht von Jungvögeln ergäben sich dadurch schlechtere Bedingungen, erklärte Meise. Dies könne einen Rückgang beim ­Bruterfolg erklären.

Um Bedrohungen entgegenzuwirken und Zugvögel zu erhalten, nennen die Autoren des Berichts als zentrale Maßnahmen den Schutz bevorzugter Vogelstandorte und die nachhaltige Bewirtschaftung von Lebensräumen.

Um Menschen das Welt­naturerbe Wattenmeer ohne ­großen ökologischen Abdruck erlebbar zu machen, bietet das „Fahrtziel Natur“ Informationen zu Zugverbindungen in die Regionen und zu lokalen Verkehrsdiensten an.