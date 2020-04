Autohäuser In Oldenburg Und Westerstede: Unternehmer Andreas Senger an Coronavirus gestorben

Rheine /Oldenburg /Wilhelmshaven /Friesoythe Der Automobilhandels-Unternehmer Andreas Senger ist am 10. April im Alter von 65 Jahren in Münster verstorben – an den Folgen des Corona-Virus. Das wurde am Dienstag am Sitz in Rheine mitgeteilt.

„Mit großer Trauer nimmt die Unternehmensgruppe Abschied von ihrem Inhaber, geschäftsführenden Gesellschafter und der sie prägenden Persönlichkeit“, hieß es in einer Mitteilung.

Andreas Senger hatte die Geschäftsführung 1984 in zweiter Generation übernommen und bis zuletzt inne. Die Gruppe, einer der größten Automobilhändler in Deutschland, hat 53 Standorte mit rund 3000 Beschäftigten – u.a. in Oldenburg, Friesoythe, Westerstede, Wilhelmshaven, Wittmund, Aurich, Emden.

Der Umsatz wird mit rund 1,7 Milliarden Euro angegeben. Die Kinder des Verstorbenen, Stefanie und Jörg Senger, würden den Weg des Vaters konsequent weitergehen, hieß es.