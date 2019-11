Landwirte protestieren weiter

Bad Bentheim Landwirte haben mit ihren Treckern den Berufsverkehr im Emsland und in der Grafschaft Bentheim gestört. Mindestens 200 Treckerfahrer seien bei einer spontanen Demonstration langsam über Bundes- und Landesstraßen gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Betroffen waren vor allem die Bundesstraßen 70, 213, 402 und 403. Der Protest der Landwirte richtet sich gegen die nach ihrer Meinung zu strengen Umwelt- und Tierschutzauflagen. Mit Trecker-Demos hatten Landwirte bereits Ende Oktober den Verkehr in vielen norddeutschen Städten lahm gelegt. Viele Landwirte aus der Region fahren auch zu einer großen Demonstration am Donnerstag anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg .