Abgaben Auf Hochsommer-Niveau: Heißester Tag des Jahres – OOWV rät zum Wassersparen

Brake /Lingen Bereits am zweiten Tag des meteorologischen Sommers ist in Deutschland gleich zweimal die 30 Grad-Marke geknackt worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es damit der bislang wärmste Tag des Jahres. Demnach stieg das Thermometer in Lingen im Emsland auf 30,7 Grad. Auch an einer Wetterstation in Trier stiegen die Temperaturen am Dienstag auf 30 Grad. Während Meteorologen bei Temperaturen ab 25 Grad von einem Sommertag sprechen, sind 30 Grad das Mindestmaß für einen heißen Tag.

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) verzeichnet bereits Trinkwasserabgaben auf Hochsommer-Niveau. Über das Pfingstwochenende gaben die 15 Wasserwerke täglich rund 300.000 Kubikmeter Trinkwasser ab – und damit fast ein Drittel mehr als im Durchschnitt, teilte der Verband mit Sitz in Brake am Dienstag mit.

Damit setzt sich der Trend der vergangenen von Trockenheit geprägten Wochen fort, in denen sich die Abgaben ebenfalls über den Werten aus dem Vorjahr bewegten. Vereinzelt waren bereits Druckanpassungen erforderlich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Der OOWV appelliert daher an die Bevölkerung, Garten- und Grünflächen nicht mit Trinkwasser zu bewässern und insbesondere auf das Rasensprengen zu verzichten“, sagt Bereichsleiter Andreas Körner. Er betonte, es seit genug Wasser da, um den üblichen Bedarf zu decken.

