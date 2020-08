Umwelt: Pferde helfen im Osnabrücker Land bei Naturschutz

Bramsche Hanna lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Bedächtig zieht das siebenjährige Pferd seine Runden über eine leicht abschüssige Heidefläche in einem Waldgebiet in der Nähe von Bramsche. Hinter sich zieht das rheinisch-deutsche Kaltblut eine schwere Metallwalze, an der schmale Stahlplatten angeschweißt wurden. Damit werden Adlerfarnpflanzen niedergewalzt. „Das ist das erste Mal, dass Hanna einen solchen Einsatz hat“, sagt Pferde- und Walzenbesitzer Bernd-Uwe Lange aus Bad Oeynhausen. Denn die Walze ist ganz neu. „Selbstgebaut“, sagt Lange.

Auch für den Landkreis Osnabrück ist der Einsatz des Arbeitspferdes eine Premiere. Seit drei Jahren beschäftige man sich im Naturpark Terra Vita schon mit dem Einsatz von Arbeitspferden, sagt Naturpark-Mitarbeiter Michael Siefker. Aber an diesem Dienstag komme es auf dieser kleinen Naturschutzfläche zum ersten Mal zu einem richtigen Einsatz eines Arbeitspferdes.

„Wir sind laut Gesetz verpflichtet, diese geschützte Fläche auch in einem ökologisch guten Zustand zu erhalten“, sagt er. Der hartnäckige Adlerfarm drohe hier alles zuzuwuchern. Da biete sich der Einsatz von Arbeitspferden an. „Sie sind wendig und nicht zu schwer“, sagt Siefker. Wegen des relativ geringen Gewichts werde der Boden geschützt, während beim Einsatz von schweren Maschinen die Gefahr drohe, dass der Boden zusammengedrückt werde.

Es ist nicht der erste Einsatz von solchen Arbeitspferden in Niedersachsen, weiß Siefker. Aber oft würden sie noch nicht genutzt. Immerhin habe er bereits Anfragen von ein paar privaten Waldbesitzern.

Die Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) kümmert sich bundesweit um die Arbeits- und Rückepferde. Aus Niedersachsen stehen derzeit drei Unternehmer auf der Liste, der Landesverband hat 126 Mitglieder. In NRW gebe es schon 280 Mitglieder in diesem Bereich, die zusammen zwischen 500 und 600 Pferde halten würden, sagt Gerd Aschoff vom Landesverband NRW der IGZ. Tatsächlich zum Einsatz kämen aber nur etwa 20 Pferde im ganzen Land.