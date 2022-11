Bilanz der Seenotretter für Nordseeküste: Doppelt so viele Menschen aus Seenot gerettet wie 2021

Bremen Auf Nord- und Ostsee sind die Besatzungen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 bereits rund 1740 Mal im Einsatz gewesen. Die Seenotretter haben dabei mehr als 3100 Menschen geholfen. Das ist das Ergebnis der Zwischenbilanz bis Oktober, die seitens der DGzRS veröffentlicht wurde. Die Seenotretter hatten demnach zwar insgesamt etwas weniger Arbeit als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, allerdings mussten sie allein gut 370 Menschen aus Seenot retten oder Gefahr befreien – deutlich mehr als zwischen Januar und Oktober 2021. Seit ihrer Gründung vor mehr als 157 Jahren zählt die Statistik der Seenotretter mittlerweile rund 86.300 Gerettete.

Einsatzzahlen für niedersächsische Küste

Die Besatzungen der an der niedersächsischen Küste stationierten Seenotrettungskreuzer und -boote haben laut Bilanz bisher bei insgesamt 520 Einsätzen 1053 Menschen geholfen. Davon wurden 30 Menschen aus Seenot gerettet und 54 weitere aus Gefahrensituationen befreit. Das ist ein Einsatz mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, aber doppelt so viele Menschen, die in Seenot waren. In 2021 lag die Zahl der Menschen, denen allgemein geholfen wurde, mit 858 ebenfalls unter dem aktuellen Wert.

Auf Ostsee und Nordsee haben die rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote bis Oktober insgesamt 1739 Einsätze gefahren – etwas weniger als die 1865 im Vorjahr – und dabei 3108 Menschen Hilfe geleistet (3302 im Jahr 2021). Auf beiden Meeren wurden 87 Menschen aus Seenot gerettet, ein Plus von 30. Zugenommen hat auch der Transport von Kranken und Verletzten: 281 Mal rückten die Seenotretter dafür in diesem Jahr aus, 239 Mal im Vorjahr. Zurückgegangen sind die Hilfeleistungen aller Art (887 Einsätze gegenüber 1010 Einsätzen in 2021) sowie von Sicherungsfahrten (531 gegenüber 581).

Mit Unterstützung des Kapitäns Jarle Flateboe (rechts) und des Staffkapitäns Burkhard Müller hat Schauspielerin Barbara Wussow ein Sammelschiffchen der Seenotretter auf Nord- und Ostsee an Bord der „Artania“, dem Fernseh-„Traumschiff“, aufgestellt. Barbara Wussow ist ehrenamtliche Botschafterin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Bild: Dirk Bartling/DGzRS

Barbara Wussow auf dem „Traumschiff“

Besondere Unterstützung erfuhren die Seenotretter in diesem Jahr durch ihre ehrenamtliche Botschafterin Barbara Wussow. Die aus der beliebten Fernsehserie „Das Traumschiff“ bekannte Schauspielerin nahm beim Hamburger Hafengeburtstag an einer Übung mit dem Seenotrettungskreuzer Hamburg/Station Borkum teil und berichtete im Fernsehen über ihr Engagement für die DGzRS. Auf dem neuen „Traumschiff“, der „Artania“, auf der in diesem Jahr erstmals gedreht wurde, stellte sie am Rande der Dreharbeiten ein Sammelschiffchen auf. Die allseitige Freiwilligkeit, durch Spenden an Land ebenso wie durch die Bereitschaft rauszufahren auf See, beeindruckt sie besonders: „Ich bin fasziniert, dass Menschen, die bei der Post, beim Frisör oder wo auch immer arbeiten, alles stehen und liegen lassen, wenn sie alarmiert werden, und ihre Ausrüstung schnappen, um Menschen aus Seenot zu retten – bei jedem Wetter, rund um die Uhr. Aber: Die Menschen an Land sind genauso wichtig. Ohne ihre Spenden geht es nicht.“

Zwei Drittel der Rettungseinheiten werden von Freiwilligen gefahren. Regelmäßig trainieren die Seenotrettungsboote – im Bild die „Fritz Thieme“ und die „Mervi“ – die Zusammenarbeit. Bild: DGzRS

Modernisierung der Rettungsflotte

Durchschnittlich 30 Jahre lang sind die Rettungseinheiten der DGzRS im harten Einsatz auf Nord- und Ostsee. Entsprechend müssen die Seenotretter ständig ältere Seenotrettungskreuzer und -boote durch moderne Neubauten ersetzen. „Zweckgebundene Erbschaften helfen uns dabei ebenso wie die beständige Spendenbereitschaft vieler einzelner Menschen im ganzen Land, die zusammen Großes bewirken“, erläutert DGzRS-Geschäftsführer Nicolaus Stadeler.

2022 ist das neue Trainingsboot „Christoph Langner“ der 8,9-Meter-Klasse zur ständigen Aus- und Fortbildung in Dienst gestellt worden. Es ergänzt die kleine Trainingsflotte der Seenotretter in Neustadt in Holstein. Zwei Seenotrettungsboote mit den internen Bezeichnungen SRB 84 und SRB 85 für die Rettungsflotte der DGzRS sind im Bau und werden 2023 abgeliefert. Es handelt sich dabei um eine weitere 10,1-Meter-Einheit für die Station Neuharlingersiel und das erste Seenotrettungsboot einer völlig neuen Klasse für Stationen in Mecklenburg-Vorpommern, die besondere Mobilität erfordern.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten