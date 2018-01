Bremen /Oldenburg Tötungsversuch oder explosive Warnung? Nach der Detonation eines Sprengsatzes unter einem Auto in Bremen-Vahr in der Nacht zu Dienstag laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren – und das nicht allein in der Hansestadt. Nach NWZ-Informationen stehen die Bremer Behörden nun in engem Kontakt mit der Oldenburger Soko „Kings“, die sich mit dem Fall des seit vier Monaten spurlos verschwundenen und in der Rockerszene beheimateten Deutsch-Kurden Rezan Cakicis befasst.

Grund für die Landesgrenzen überschreitende Kooperation: Besagter Anschlag mit einer Handgranate galt offenbar dem Vater Cakicis – er soll Inhaber des Fahrzeugs sein. Nach jüngster Einschätzung der Polizei handelte es sich bei der Explosion möglicherweise um eine „Warnung aus dem Gewaltmilieu“, so heißt es.

Der 60-Jährige hatte Mitte Juli seinen einschlägig polizeibekannten Sohn – dem unter anderem massive Drogengeschäfte nachgesagt werden – als vermisst gemeldet und war am 27. Juli bei einer Schießerei in Oldenburg selbst schwer verletzt worden. Der Onkel Cakicis wurde dabei von einem kurz darauf festgenommenen 38-jährigen „Geschäftspartner“ getötet.

Bedeutende Mitglieder des Familienclans sind in Bremen ansässig, die Ausläufer jedoch reichen bis in den Nordwesten. Offiziell ermitteln die Behörden in Oldenburg nur zur Vermisstensache, in Bremen zum Anschlag. Hinter den Kulissen aber mühen sich die Ermittler anscheinend, hier vermutete Bandenkriminalität im großen Stil aufzuhellen.

Am Dienstagabend pa­trouillierten schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um die Delmenhorster Cramerstraße – offenbar prophylaktisch, um eine „mögliche Auseinandersetzung mit Bezügen ins Rockermilieu“, wie es von der Polizei heißt, zu unterbinden.

Lesen Sie auch: Vermisstenfall Rezan Cakici: Was bisher geschah