Brückenschlag an B 212neu lässt auf sich warten

Seit 2009 wird an der B 212neu in der Wesermarsch geplant und gebaut, der Abschnitt von Huntebrück bis Ranzenbüttel (Gemeinde Berne) wurde 2016 eröffnet. Seit geraumer Zeit ruhen allerdings die Arbeiten im weiteren Verlauf. Während die Straße bis Harmenhausen an sich längst fertig ist, klafft mittendrin ein Loch: Der Brückenschlag über den Motzener Kanal konnte noch nicht vollzogen werden. Schwierige Bodenverhältnisse machten eine Neuplanung nötig. Mit den Gründungsarbeiten soll diesen November begonnen werden, für Sommer 2020 ist die Verkehrsfreigabe geplant. BILD: