Wegen Glatteis: Wo im Nordwesten am Montag die Schule ausfällt – eine Übersicht

Cloppenburg /Ammerland Das für Montag angesagte Glatteis hat auch auf den Schulunterricht Auswirkungen. Wo am Montag die Schule im Nordwesten ausfällt, erfahren Sie in diesem Sammelartikel, den wir kontinuierlich für Sie aktualisieren:

Im Landkreis Ammerland fällt die Schule am Montag aus. Die Entscheidung teilte die Gemeinde Bad Zwischenahn am Sonntag mit.

Glätte-Gefahr Schule im Ammerland fällt aus

An allen Schulen im Landkreis Cloppenburg und im Kreis Vechta fällt am Montag der Unterricht aus.

Schwierige Wetterlage am Montag In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta fällt die Schule aus

Auch im Landkreis Wesermarsch fällt die Schule am Montag aus.

Gefahr von Glätte Schulausfall in der Wesermarsch

In Oldenburg fällt die Schule ebenfalls aus.

Wegen Eisregen Schule in der Stadt Oldenburg fällt am Montag aus

Hinzu kommt der komplette Landkreis Oldenburg.

Warnung vor extremer Glatteisbildung Keine Schule im Landkreis Oldenburg am Montag

Auch in der Stadt Delmenhorst fällt am Montag an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen der Unterricht am Montag aus. Eine Notbetreuung an den Schulen findet statt, so die Stadt.

Aus dem Wetterbericht Glatteis zum Wochenbeginn in Niedersachsen und Bremen erwartet

Auch der  Landkreis Leer meldet einen Schulausfall für den 19. Dezember.

Glatteis-Warnung Schulausfall in den Kreisen Leer und Aurich am 19. Dezember

Einen Schulausfall für Montag meldet auch Emden.

Kurzfristige Entscheidung der Stadt Schulausfall wegen Glatteisgefahr in Emden

Der Unterricht fällt auch an allen Schulen im Landkreis Friesland aus, meldet dieser auf Facebook.

Gleiches gilt für den Landkreis Wittmund.

Im Landkreis Diepholz fällt der Unterricht ebenfalls aus.

Ebenso in Wilhelmshaven.

+++Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Schulausfälle bekannt werden+++