Das bringt der NWZ-Tag: Was in Hochinzidenz-Kommunen droht – Und: der laue Werder-Sturm

Oldenburg fährt runter. Die Stadt ist nun Hochinzidenzkommune und es gelten erneut Einschränkungen (mehr dazu lesen Sie hier). Wir schauen uns heute die Details noch mal an – auch was das Thema Kontaktbeschränkungen angeht. Auch in anderen Kommunen im Nordwesten könnte es zu dieser Situation kommen. Wir informieren Sie über alle Entwicklungen in unserem Newsblog.

Werder Bremen ist wieder stärker in den Abstiegskampf gerutscht. Die Konkurrenz hat gepunktet, während Werder vier Spiele verloren hat. Nun kommt es zum Duell mit Borussia Dortmund. Der BVB ist in dieser Saison ebenfalls alles andere als stabil. Nur einer trifft kontinuierlich: BVB-Stürmer Erling Haaland. Dagegen fallen die Werder-Stürmer deutlich ab, den einen Torjäger gibt es dort nicht. Unsere Sportkollegen gucken sich heute an, woran das liegt.

Schrecksekunde in Leer: Dort ist ein Ehepaar mit einem historischen Doppeldecker abgestürzt. Sie wurden verletzt. Die Kolleginnen und Kollegen aus Ostfriesland wollen heute die genaueren Details für den Absturz herausfinden.

Wir alle kennen sicherlich diesen einen kleinen Laden, an dem unser Herz hängt. Meist nennt man diese Geschäfte „Tante-Emma-Laden“. Viele sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden, sie lohnen sich finanziell nicht mehr. Im Münsterland hat in Beverbruch ein Laden dieser Art jüngst eröffnet. Wie fällt das Fazit bisher aus? Das können Sie später auf Nwzonline.de lesen.

Haben Sie eigentlich unser Interview mit dem Scooter-Frontmann eigentlich schon gesehen? Dann schauen Sie doch mal rein.

