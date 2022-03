Digitalisierung in Niedersachsen: Projekte der Uni Vechta werden gefördert

Vechta /Hannover Die Universität Vechta ist an drei von sieben Projekten beteiligt, die jetzt vom Niedersächsischen Wissenschaftsministerium gefördert werden. Das Projekt „Digitaler Prüfungsservice“ erhält insgesamt 895.000 Euro, für „Audiovisuelle Systeme und Videoplattform“ fließen 800.000 Euro und „Connecting Experts and Services“ erhält eine Million Euro. Alle Projekte sollen die Digitalisierung an den Hochschulen fördern.

Insgesamt stellt das Ministerium 5,6 Millionen Euro zur Verfügung. Die Projekte sind Teil der Dachinitiative „Hochschule.digital Niedersachsen“.