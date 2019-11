Engpass an Lesumbrücke soll bis Ende 2020 weichen

Das Nadelöhr an der Lesumbrücke der Autobahn 27 von Bremen nach Cuxhaven soll bis Ende 2020 verschwinden. Der marode Westteil der Brücke werde verstärkt, damit in beide Richtungen wieder drei Spuren zur Verfügung stehen, sagte die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag. Die Autobahnbrücke über den Fluss Lesum ist die Hauptverbindung zu den nördlichen Stadtteilen von Bremen mit vielen Werften und Industrieunternehmen und eine wichtige Logistikstrecke nach Bremerhaven und Cuxhaven. Derzeit läuft der Verkehr eingeengt mit zwei Fahrspuren je Richtung über den östlichen Teil der Brücke. Das verursacht längere Fahrzeiten und häufig Staus. „Wir verstärken die Brücke in Stahlbauweise“, so Martin Stellmann, Sprecher des Amts für Straßen und Verkehr in Bremen. Die Baukosten werden auf über eine Million Euro geschätzt, die größtenteils der Bund zahlt. Für 2028 ist eine ganz neue Lesumbrücke geplant. dpa-BILD: