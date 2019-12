Essen Viele Jahre lang war Lady Gaga der Star auf jeder Schauveranstaltung. Ob auf landes-, bundes- oder europäischer Ebene – keine andere Kuh konnte mit der schwarzbunten Holstein-Friesian mithalten. Mehr als 20 Titel hat das Tier in seiner Karriere gesammelt – mehr als jede andere Kuh zuvor. „Sie ist größer und länger als alle anderen. Sie ist schlank, hat gute Beine und einen Traum-Euter“, hatte ihr Besitzer Henrik Wille einmal im Gespräch mit der NWZ die Vorzüge seines Stars zusammengefasst.

Nun ist die wohl berühmteste Kuh Europas tot. Lady Gaga sei in der Nacht zu Dienstag friedlich in ihrer Box in Essen (Landkreis Cloppenburg) eingeschlafen, sagt Wille. Bereits am Wochenende habe das 13 Jahre alte Tier nicht mehr gut aufstehen können, ein hinzugerufener Tierarzt konnte nicht mehr helfen. Die Reaktion auf die Nachricht ist enorm. Alleine auf der Facebookseite des Landwirtes hatten bis Donnerstagnachmittag bereits mehr als 900 Züchter und Freunde der Familie ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

Dass der Tod einer Kuh so vielen Menschen nahegeht, kann nur nachvollziehen, wer weiß, wie Lady Gaga auf dem Hof von Wille gelebt hat. Ihr Stall sei schon lange nicht mehr verschlossen gewesen, erzählt der Landwirt, die Kuh sei wie ein Haustier auf dem Hof herumgelaufen, konnte selbst entscheiden, wie sie den Tag verbrachte. „Morgens ging sie gerne auf die Weide“, sagt Wille, nur nicht bei schlechtem Wetter. Da sei sie oft lieber direkt in ihrer Box geblieben.

So gut sei das Verhältnis zwischen Kuh und Familie aber nicht von Anfang an gewesen, erinnert sich Wille. Nachdem die im September 2006 in Frankreich geborene Lady 2012 über die Schweiz nach Essen gekommen war, hätten beide Seiten zunächst miteinander gefremdelt. Erst nach der Geburt des fünften Kalbes sei die Französin im eigentlich schon hohen Alter mit einem Mal aufgeblüht.

„Danach sind wir auf sechs Schauen gewesen und haben sechs Mal den Champion-Titel geholt“, schwärmt Wille. Es war der Beginn einer beispiellosen Siegesserie, die das Team unter anderem auch zweimal nach Lausanne führte, wo die wichtigste Tierschau Europas stattfindet. Auch dort ließ Lady Gaga ihre meist viel jüngeren Konkurrentinnen alt aussehen und wurde beide Male Klassensiegerin. „So eine Kuh wird es nie wieder geben“, sagt Wille, der sich glücklich schätzt, einmal mit so einem prächtigen Tier gearbeitet haben zu dürfen. Und auch für das Team hinter den Kulissen hat der Landwirt dankende Worte parat, denn ohne die vielen Helfer wären die Erfolge nicht möglich gewesen.

Mit der 4-jährigen „Alessia“ aus Emsbüren war Lady Gaga zuletzt eine ernsthafte Konkurrentin erwachsen. Gleich zweimal hatte sie in diesem Jahr die Titelträgerin vom Thron gestoßen. Auch Wille räumt ein, dass das Tier aus dem Stall eines guten Freundes völlig zu Recht die neue schönste Kuh ist. Auch wenn es natürlich so gewesen sei, als würde man eine 70-Jährige mit 25-jährigen Mädchen ins Duell schicken. Und dafür hatte sich Lady Gaga bis zuletzt hervorragend gehalten.