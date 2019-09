Die Seeschleuse in Wilhelmshaven ist instandgesetzt worden. Das Wochenende mit dem Sailing-Cup, der an diesem Freitag beginnt, kann wie geplant stattfinden (Einlauf an der Kaiser-Wilhelm-Brücke). Das Team des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes war am Donnerstagnachmittag zuversichtlich, dass der Betrieb in der Ostkammer am Abend wieder aufgenommen werden kann.WZ-BILD:

