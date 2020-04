Zauber-Duschgel Und Mehr: Streiche zum 1. April – so überraschen Sie Ihre Lieben

Friesoythe Mit Senf gefüllte Berliner oder Salz auf der Zahnbürste – wer kennt sie nicht, die Aprilscherz-Klassiker? Auch heute ist es wieder soweit: Der 1. April, der Tag der Streiche und Schadenfreude, ist angebrochen. Zeit also, um seinen Lieben einen kleinen Streich zu spielen und so für herzliche Lacher zu sorgen – Lacher, die besonders in Zeiten von Corona als kleine Ablenkung gut zu gebrauchen sind. Hier sind die besten vier Streichideen, die sich kurzfristig und ohne großen Aufwand umsetzen lassen.

• Eingefrorenes Müsli

Sollen die Kinder mal ordentlich zum Staunen gebracht werden? Dann ist das eingefrorene Müsli genau das Richtige. Die Vorbereitung ist leicht. Einfach eine oder mehrer Schalen mit Müsli und Milch füllen. Wer will, kann auch einen Löffel in die Schale legen und diesen mit einfrieren. Dann ab damit ins Gefrierfach und etwas warten, bis alles einzufrieren beginnt. Beim anschließenden Servieren werden die Kinder sicher große Augen machen, wenn das Frühstück erstmal auftauen muss. Übrigens: Wem die Zeit am morgen zum Einfrieren des Müslis fehlt, der kann es auch mit Joghurt versuchen und diesen am Nachmittag gefroren auftischen.

• Kaputter Fernseher

Was wäre schlimmer, als wenn jetzt, wo man die meiste Zeit zuhause verbringt, auch noch der Fernseher kaputt ginge? Auch für diesen Fall gibt es einen einfachen Streich. Dazu benötigt wird ein Smart-TV, mit dem man auf die Internetplattform YouTube zugreifen kann. Sucht man hier nach dem Video „broken TV screen“, lassen sich Videos zwischen 15 Minuten und 24 Stunden finden, die, spielt man sie ab, einen zerbrochenen Fernsehbildschirm zeigen. Jetzt sind nur noch etwas Schauspielkunst und ein reuevoller Blick gefragt und schon nimmt der Aprilscherz seinen Lauf.

• Trauben-Bons

Wird in der Familie gerne mal genascht? Dann ist dieser Aprilscherz perfekt: die Trauben-Bons. Hierfür werden rote Trauben in das leere Papier von Schokobons gewickelt. Aber Achtung! Um die Illusion perfekt zu machen, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die verwendeten Trauben ungefähr so groß sind, wie die echten Schokobons. Eine echte Überraschung, auch für die kleinen Naschkatzen.

• Zauber-Duschgel

Muss der Streich schnell gehen? Dann ist das Zauber-Duschgel die richtige Variante. Bevor das Streiche-Opfer unter die Dusche hüpft und sich wundert, warum aus der vollen Flasche einfach nichts rauskommt, muss das Duschgel mit Frischhaltefolie präpariert werden. Dafür einfach den Flaschenkopf abziehen und ein Stück der Folie über die Öffnung legen. Dann den Deckel wieder draufschrauben. Damit nicht direkt auffällt, dass mit dem Duschgel etwas nicht stimmt, sollte die überschüssige Frischhaltefolie mit einer Schere abgeschnitten werden. Ist alles fertig? Dann nichts wie raus aus dem Bad und in Ruhe abwarten.

Für alle Streiche gilt natürlich: Es sollte immer fair bleiben. Erst dann, wenn auch der Veräppelte mitlachen kann, macht das „April April“-Rufen doch so richtig Spaß.