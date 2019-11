Hannover Für ganz und gar keine saubere Sache halten viele Autofahrer es, dass sie an Sonntagen mit ihrem Wagen nicht in die Waschanlage fahren können, damit ihr Schmuckstück anschließend wieder einen glänzenden Eindruck macht. Dies geht aus einer jetzt vorgelegten Umfrage des Tankstellen-Interessenverbandes (TIV) hervor. Insgesamt 10 000 Autofahrer beteiligten sich an der Umfrage – mit einer klaren Botschaft: 70,1 Prozent sind für eine Abschaffung des Sonntagswaschverbots für Autos an Tankstellen-Waschanlagen in Niedersachsen.

Nwz-Kommentar Zur Debatte Um Waschstraßen Diese Verbot gehört endlich abgeschafft

Das Thema Sonntagswaschverbot ist ein deutschlandweites Kuriosum. Es wird über die Sonn- und Feiertagsgesetzgebung der einzelnen Bundesländer geregelt. Nur in sechs Bundesländern gilt ein absolutes Sonntagswaschverbot: neben Niedersachsen in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Bayern und in Hessen ist eine Erlaubnis der Gemeinde überlassen. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist die Autowäsche an Sonntagen prinzipiell erlaubt.

Der TIV fordert eine Abschaffung des Verbots. Während der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund nicht abgeneigt ist, das Autowaschwasser auch sonntags fließen zu lassen, heißt es aus dem zuständigen Innenministerium trocken: „Eine Änderung der gesetzlichen Regelungen zum Betrieb von Autowaschanlagen am Sonntag ist nicht beabsichtigt.“