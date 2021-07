Entlassungsfeiern in der Region: Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Abschlusszeugnisse - ein Überblick

Im Nordwesetn Ein außergewöhnliches letztes Schuljahr liegt hinter ihnen: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus aus der Region haben am Freitag - trotz Corona-Pandemie - bei feierlichen Entlassfeiern ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Für viele gab es Preise und Ehrungen für gute Leistungen oder besonderes Engagement. Ein Überblick:

Mariengymnasium Jever

In der Stadtkirche Jever sind 67 junge Erwachsene des Mariengymnasiums feierlich mit dem Abiturzeugnis entlassen worden:

Mariengymnasium Jever Trotz Corona absolvieren sie kein „Abitur-Light“

Gymnasium Ganderkesee

Bildungsmäßig gut aufgestellt zeigt sich das Gymnasium Ganderkesee: Organisationen und Vereinigungen ehren junge Männer und Frauen des Abschlussjahrgangs 2021 mit zahlreichen Preisen.

Entlassfeier am Gymnasium Ganderkesee Ganderkeseer Abiturienten zeigen Bestleistungen

Gymnasium Westerstede

Am Gymnasium Westerstede sind am Freitag 119 Schülerinnen und Schüler mit ihrem Abiturzeugnis feierlich verabschiedet worden.

Abitur in Westerstede Starker Jahrgang trotz Corona-Pandemie

Jade-Gymnasium Jade

61 Schülerinnen und Schüler des Jade-Gymnasiums haben am Freitag Abschied von der gemeinsamen Schulzeit genommen und ihre Zeugnisse in feierlicher Stimmung erhalten.

Zeugnisvergabe am Jade-Gymnasium „Lebt bunt und bleibt dankbar“

Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht und Berufliche Gymnasien Gesundheit/Pflege und Wirtschaft

In Bad Zwischenahn wurden Abiturientinnen und Abiturienten an zwei Gymnasien verabschiedet. Der Abschlussjahrgang am Gymnasium Bad-Zwischenahn-Edewecht erreichte trotz Corona einen Spitzendurchschnitt.

Abitur in Bad Zwischenahn Rekorddurchschnitt trotz Corona

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Ahlhorn

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn haben 52 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur gefeiert.

Abschlussfeier in Ahlhorn Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium verabschiedet seine Abiturienten

Copernicus-Gymnasium Löningen

74 Abiturientinnen und Abiturienten wurden am Copernicus-Gymnasium in Löningen verabschiedet.

Abitur 2021 in Löningen Gleich zweimal Traumnote von 1,0

Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg

Am Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg stellte der Abiturjahrgang 2021 einen Rekord auf: Der Durchschnitt lag bei 2,42.

Verabschiedung am CAG in Cloppenburg Rekorddurchschnitt von 2,42

Gymnasien der BBS am Museumsdorf Cloppenburg

120 Schülerinnen und Schüler der Gymnasien der Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf Cloppenburg erhielten ihre Abiturzeugnisse.

Abiturzeugnisübergabe an BBS am Museumsdorf Abiturienten nun gewappnet für alle Situationen

Berufliche Gymnasien Friesoythe

82 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Gymnasien Friesoythe haben am Freitag ihre Zeugnisse erhalten. Corona war das dominante Thema der Abschlussfeier.

Abitur 2021 Hochschulreife mit Sternchen

Liebfrauenschule Cloppenburg

Die 99 Abiturientinnen und Abiturienten der Liebfrauenschule Cloppenburg feierten im Stadion an der Friesoyther Straße.

Abiturfeier an Liebfrauenschule Cloppenburg Tribünen-Jubel: 99 ULFen verabschiedet

Oberschule Bösel

An der Oberschule Bösel haben 91 Schüler ihren Abschluss gefeiert. Mehr als die Hälfte kann in die gymnasiale Oberstufe wechseln.

Oberschule Bösel Das Finale gespielt und gewonnen

Realschule Friesoythe

93 Schülerinnen und Schüler der Realschule Friesoythe haben ihre Zeugnisse erhalten. Jede Klasse feierte für sich.

Entlassfeier Friesoyther Schülern wird roter Teppich ausgerollt

Waldschule Sandkrug

155 Schülerinnen und Schüler der Waldschule Hatten haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Abschlussfeier in Aula Sandkruger Waldschulfamilie entlässt die „Großen“

Oberschule Nordenham

An der Oberschule Nordenham wurden die Abschlussschülerinnen und -schüler der neunten und zehnten Klassen feierlich entlassen.

Nordenhamer Oberschule I verabschiedet ihre Zehntklässler Trotz vieler Widrigkeiten am Ziel

Oberschule Nordenham Auch von Rückschlägen nicht entmutigen lassen

Hauptschule Wildeshausen

Die 54 Abschlussschülerinnen und -schüler der Hauptschule Wildeshausen haben unter Corona-Bedingungen starke Ergebnisse erzielt.

Entlassfeier in Wildeshausen Glanzvoller Abschied von der Hauptschule

Bildung 44 Schüler machen einen Abflug aus OBS Lastrup

Oberschule Lastrup

Die Oberschule Lastrup hat am Freitag 44 Schülerinnen und Schüler feierlich verabschiedet.