Hochwasserschutz An Der Küste: Nur wenige Sturmflut-Schäden in abgelaufener Saison

Im Nordwesten Der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports („NPorts“) hat seine Sturmbilanz der Saison 2019/2020 veröffentlicht. Nach Angaben von NPorts beginnt die Sturmflutsaison immer im Herbst und endet im Frühjahr. Von einer Sturmflut werde gesprochen, wenn die Wasserstände in Küstengebieten mehr als 1,5 Meter höher sind als das mittlere Hochwasser (MHW).

Da Sturmfluten große Schäden verursachen können, müssten die Häfen umfassende Sicherheitsmaßnahmen treffen, hieß es. Insgesamt sind die Häfen den Angaben zufolge gut vorbereitet gewesen, die Fluten hätten auch im Nordwesten nur leichte Schäden angerichtet.

Emden

Der Seehafen Emden meldet elf leichte Sturmfluten und eine schwere Sturmflut zwischen November 2019 und März 2020. Die schwere Sturmflut am 12. Februar erreichte eine Höhe von 2,21 Meter über dem MHW. „Als Schutzmaßnahme haben wir alle neun Deichscharte geschlossen“, berichtet Holger Kamer, Leiter des Technischen Service bei NPorts in Emden. Es gab zwei nächtliche Einsätze von NPorts-Mitarbeitern, um alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die Bemühungen zeigen ihre Erfolge. „Wir hatten nur kleine Ausspülungen in der Grasböschung am Rysumer Nacken im Bereich der Gaststätte „Strandlust“, sagt Kramer.

Norden

Der Standort Norden musste sich auf zwei Sturmfluten vorbereiten. Das Nachthochwasser vom 10. auf 11. Februar wurde mit 1,5 bis 2 Metern über dem MHW angekündigt. Das Wasser war jedoch nur 1,40 Meter über dem MHW und verlief somit glimpflicher als erwartet.

Die zweite Sturmflut fand in der Nacht vom 11. auf 12. Fe­bruar statt und erreichte ihren höchsten Punkt mit 1,95 Meter über dem MHW. Beide Sturmfluten verursachten keine Personen-, Umwelt- oder Sachschäden.

Brake

Im Seehafen Brake wurden zehn Sturmfluten gemessen, fünf davon im Februar. Bei allen Sturmflutwarnungen wurden die Hochwasserschutz-Tore geschlossen. Einmal wurden, als zusätzliche Schutzmaßnahme, Dammbalken gesetzt. Es gab keine nennenswerten Schäden. Mithilfe eines digitalen Notfall-Alarmierungssystems konnten notwendige Sicherheitsvorkehrungen rechtzeitig durchgeführt werden.

Cuxhaven

In Cuxhaven gab es 18 Sturmfluten. Das sind sieben mehr als in der Vorsaison. Im Rahmen der Sturmfluteinsätze wurden, abhängig vom Wasserstand, die Sperrwerke, Flutschutztore und Regenwasserschieber geschlossen. Leichte Schäden gab es an dem Holzbauwerk „Alte Liebe“. Es entstanden zudem leichte Strudellöcher am Rampenfuß im Deichvorland.

Wilhelmshaven

Im Hafen Wilhelmshaven sind acht Sturmfluten im Alarmtagebuch dokumentiert. „Bei allen Sturmflutvorhersagen haben wir Hafenbereiche wie die Parkplätze am Wangeroogekai, Helgolandkai und Nassauhafen abgesperrt und entsprechend kontrolliert“, erklärt Stefan Wrieden, Abteilungsleiter des Port Office bei NPorts in Wilhelmshaven „Wenn notwendig, fordern wir Fahrzeugführer zum Räumen der Flächen auf. Ob die Deichtore geschlossen werden, liegt hingegen in der Verantwortung der örtlichen Feuerwehr.“

Auch in Wilhelmshaven gab es nur kleinere Bagatellschäden. Einmal wurde eine Absperrbake in die Jade geweht und ein Rettungsringkasten beschädigt. Von der Baustelle am Wangerooge-/Helgolandkai wurde im Februar eine Holzverschalung beschädigt. Das Holz trieb teilweise in die Jade, von wo es die Baufirma bergen konnte.