Nordwesten Weit Hinten: Kaum Kleinkinder in Kindertagesstätten

Im Nordwesten Weiße Flecken im Nordwesten: Ostfriesland liegt bei der Betreuung von Kleinkindern in Kitas und von Tagesmüttern immer noch weit hinten – knapp sieben Jahre nach der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Das geht aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Die sogenannte Betreuungsquote bei unter Dreijährigen lag demnach zum Stichtag 1. März 2019 in der Stadt Emden (24,7 Prozent) sowie den Kreisen Wittmund (24,9 Prozent), Leer (25,9 Prozent) und Aurich (26,3 Prozent) im unteren Bereich.

Am Schluss Delmenhorst

Schlusslichter in der Region sind allerdings zwei kreisfreie Städte aus dem Oldenburger Land: Wilhelmshaven kommt auf eine Betreuungsquote von 21,1 Prozent. In Delmenhorst wurden sogar lediglich 18,9 Prozent aller Kinder unter drei Jahren betreut, nur 12,9 Prozent besuchten eine Kita. Allein Oberhausen in NRW hat mit 11,0 Prozent eine noch niedrigere Kita-Besuchsquote.

Die Erklärung: „Es gibt leider noch zu wenig Plätze für zu viele Kinder“, sagt der Sprecher der Stadt Delmenhorst, Timo Frers. Anders als pro­gnostiziert, sei Delmenhorst in den vergangenen Jahren gewachsen. Die Stadt versuche nun kontinuierlich, weitere Betreuungsplätze zu schaffen.

An der Spitze Oldenburg

Aber es gibt auch gute Werte aus der Region – zumindest im Niedersachsen-Vergleich: In der Stadt Oldenburg werden 39,2 Prozent aller unter Dreijährigen betreut. Nur Lüneburg hat im Land mit 40,4 Prozent eine noch bessere Betreuungsquote. Werden nur die Kinder berücksichtigt, die eine Kita besuchen, liegt Wolfsburg mit 32,8 Prozent an der Spitze. In Oldenburg sind es 29,9 Prozent – so viele wie nirgends in der Region.

Die Erfahrung der Stadt Oldenburg zeigt: In allen größeren Städten Niedersachsens ist der Betreuungsbedarf höher als die bei der Einführung des Rechtsanspruchs vorhergesagten 35 Prozent. Im ländlichen Bereich ist der Bedarf geringer. „Oldenburg ist da so ein ,Mittelding‘“, sagte Stadtsprecher Reinhard Schenke.

An der bundesweiten Spitze liegt bei der Kita-Besuchquote mit 62,2 Prozent der Salzlandkreis und bei der allgemeinen Betreuungsquote mit 62,4 Prozent der Kreis Börde – beide in Sachsen-Anhalt. Die Statistiker verweisen auf große Unterschiede zwischen Ost und West: In 68 der 77 ostdeutschen Kreise und kreisfreien Städte wurden mehr als die Hälfte aller unter Dreijährigen betreut. Nirgends in Westdeutschland wurde die 50-Prozent-Marke erreicht.